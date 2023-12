Chancen auf das Amateur-Championat Emma Stolle mischt die Traberszene auf

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, im Trabrennsport gilt dieses Sprichwort ganz besonders. Dafür gibt es unzählige Beispiele – nicht nur auf den hiesigen Bahnen, sondern europaweit. Die französische Sulky-Legende Jean-Michel Bazire, 52, triumphierte im Prix d’Amérique, dem wichtigsten Trabrennen der Welt, ebenso wie sein Sohn Nicolas.

Der weiterhin aktive Deutsche Heinz Wewering, 73, der die kontinentale Statistik mit derzeit 16.934 Siegen mit gewaltigem Abstand anführt, ist noch mehr als auf seine eigenen acht Derby-Erfolge auf denjenigen seines Sohnes Oliver stolz, der 1999 mit einem Riesenaußenseiter überraschte.

Die Chronologie des bedeutendsten nationalen Rennens weist sogar noch umfangreichere Dynastien auf. Zwischen 1927 und 1988 konnten der 16-malige Berliner Champion Gottlieb Jauß, sein Vater und sein Großvater den Derby-Klassiker insgesamt viermal gewinnen.

Diese Tradition könnte sich nun auch im Amateurbereich fortsetzen. Denn eine junge Frau schickt sich an, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. Die Berlinerin Emma Stolle, 26, besitzt eine riesige Chance, das bundesdeutsche Championat zu gewinnen. In dieser Saison fuhr die in Steglitz aufgewachsene Sportlerin bisher 22 Mal als Erste über die Ziellinie und liegt damit aktuell nur einen einzigen Zähler hinter ihrem in Mönchengladbach lebenden Kontrahenten Tom Karten, 22, zurück.

Der kommende Renntag in Mariendorf hat große Bedeutung

Der Stichtag für die Meisterschaft ist der 31. Dezember. Den Titel gewinnt, wer am meisten Jahressiege auf dem Konto hat. Aus diesem Grunde besitzt die kommende Mariendorfer Veranstaltung am Sonntag (Beginn 12.30 Uhr) eine besondere Bedeutung. Emma Stolle scheint auf der Tempelhofer Rennpiste im Vorteil zu sein. Denn sie tritt in drei Prüfungen an, während ihr Gegner Tom Karten dort nur ein einziges Mal startet.

3 Starts hat Emma Stolle am kommenden Sonntag in Mariendorf.

Sollte Stolle am Jahresende in der Bilanz tatsächlich ganz vorne stehen, würde auch für ihren Vater Klaus-Volker, 80, ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. 1994 hatte der Eigentümer des Hotels „Steglitz International“ selber den Titel geholt und er hatte gemeinsam mit seiner 2020 verstorbenen Dauerkonkurrentin Marion Jauß eine ganze Epoche des Sulky-Amateursports geprägt.

Stolle gehörte zudem zum Vorstand des Mariendorfer Trabrennvereins. Darüber hinaus war der Hotelier auch auf anderen Sektoren aktiv, fungierte in den Neunzigern zeitweilig als Präsident des ehemaligen Fußball-Bundesligisten Tennis Borussia Berlin. Doch die Pferde waren stets seine größte Leidenschaft. Er gewann genau 634 Prüfungen, bevor ihn ein schwerer Rennunfall, den er 2002 bei einem Auslandsstart in Budapest erlitten hatte, zur endgültigen Aufgabe zwang. Einige Zeit später zog sich Stolle auch als Stallbesitzer zurück.

Doch mit den Erfolgen seiner Tochter, die von Anfang an herausragendes Talent bewies und 2021 erstmalig Mariendorfer Amateurmeisterin wurde, kehrte auch das Interesse zurück. Nun ist die gesamte Familie investitionsfreudig wie nie zuvor und hat neben vielen Pferden auch ein großzügig gestaltetes Trainingsgelände gekauft. Dass seine Tochter Emma zu den neuen Stars des Trabrennsports gehört, ist aber dennoch keine Selbstverständlichkeit.

Denn als Teenager bevorzugte sie eigentlich den Reitsport und hatte gar nicht vor, in den Sulky zu steigen. Doch mit den ersten Starts erwuchs in ihr eine riesige Begeisterung. Nun bestreitet Emma Stolle sämtliche Rennen in einem Dress, der exakt so gestaltet ist wie der damalige ihres Vaters. Und sie gibt sich ähnlich wie Stolle senior, der nie durch übertriebene Schüchternheit aufgefallen ist, sehr selbstbewusst: „Ich bin stolz darauf, wie ich mich sportlich und mental weiterentwickelt habe.“