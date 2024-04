„Das Tor ist unser König und der muss verteidigt werden“ Mit diesen Schachzügen will Turbine Potsdam aufsteigen

Es war fast wie ein Déjà-vu. Schon in der Hinrunde ihrer ersten Zweitliga-Saison überhaupt verloren die Fußballerinnen von Turbine Potsdam die ersten drei Partien gegen den SV Meppen, den FC Carl Zeiss Jena und den SC Sand. In der Rückrunde setzte es allerdings nur zwei Niederlagen: Im Aufeinandertreffen mit Meppen und Jena war nichts zu holen für die Potsdamerinnen. Und doch schafften die Potsdamerinnen es, zurück an die Spitze der Tabelle zu klettern.