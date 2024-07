Debüt bei den Olympischen Spielen So bereitet sich Triathletin Nina Eim auf die schwierigen Bedingungen in Paris vor

Ihr großes Ziel, die Olympia-Qualifikation für Paris 2024, hat Triathletin Nina Eim längst erreicht. Aber darauf will sich die 25-Jährige nicht ausruhen. Bald wird sie zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen für Deutschland an den Start gehen. Sie reist mit großen Ambitionen an, bleibt aber realistisch.

„Viel ist auch vom Rennverlauf abhängig. Ich will mich auf keine genaue Platzierung festlegen, wäre aber sehr happy, wenn es ähnlich gut läuft, wie das Test-Event letztes Jahr in Paris“. Dort sicherte sich Eim mit dem sechsten Platz das entscheidende Olympia-Ticket.

Trotz ihrer 25 Jahre ist sie dem Triathlon-Sport schon lange verbunden. Ihr damaliger Leichtathletik-Trainer baute im gleichen Verein eine Triathlon-Gruppe für Kinder auf. Dort entdeckte sie mit etwa acht Jahren ihre Freude an dem multidisziplinären Ausdauersport. „Während meines Abiturs war mir eigentlich klar, dass ich den Sport nach der Schule professionell weitermachen möchte.“



Eim kommt ursprünglich aus Schleswig-Holstein, trainiert aber seit knapp zehn Jahren beim Triathlon-Stützpunkt in Potsdam. Schon als Kind verfolgte sie die Olympischen Spiele im Fernsehen mit und konnte sich für die meisten Sportarten begeistern. Daher freut sie sich besonders darauf, in ihrer freien Zeit in Paris auch andere Wettkämpfe live anschauen zu können. Etwa Bahnradsport, Schwimmen oder Turnen. Auch auf die Stimmung im olympischen Dorf ist Eim gespannt.

Laufen und Radfahren sind meine Stärken. Nina Eim, deutsche Triathletin

Nach Trainingslagern in Namibia und auf Mallorca hat sie zuletzt an einzelnen Wettkämpfen teilgenommen, unter anderem in Österreich. Ein weiteres Trainingslager „in der Höhe“ wartet Anfang Juli im italienischen Livigno. Von dort soll es direkt nach Paris gehen. „Beim Test-Event letztes Jahr in Paris sind wir auch direkt aus der Höhe gekommen. Bekanntlich ist gerade bei Ausdauersportlern das Höhentraining beliebt und der große Vorteil – Maximierung der Sauerstoffgewinnung – soll über einen Monat lang beim Sporttreiben zu spüren sein. Wir probieren nicht viel Neues.“

Herausfordernde Strömungen in der Seine

Während der Olympia-Vorbereitung bestimmen drei Trainingseinheiten ihren Alltag. Die erste Einheit absolviert sie bereits um acht Uhr morgens. In der Regel, gibt es zwei Entlastungstage in der Woche, an denen sie „nur“ schwimmt oder Krafttraining macht. Viel Zeit für Freizeit bleibt nicht. Trotzdem findet Eim durchaus Momente um zu entspannen, zu kochen oder einkaufen zu gehen.

Es gibt auch einige Besonderheiten, auf die sich die gebürtige Itzehoerin vorbereiten muss. „In der Seine ist viel Strömung, deshalb haben wir das Schwimmen im Fluss nochmal besonders geübt.“ Ein Mini-Trainingslager im Stör, einem Fluss in Schleswig-Holstein mit ähnlichen Strömungen wie in der Seine, soll Eim auf die ungemütlichen Bedingungen im Pariser Stadtkanal einstimmen.

Derzeit stehen die Wettbewerbe allerdings noch auf der Kippe, denn in den vergangenen Wochen regnete es in Paris viel stärker als üblich. Daher war die Strömung der Seine zuletzt fünfmal so stark wie normal. Das beeinflusst auch die Wasserqualität, es sind viel zu viele Fäkalbakterien im Fluss. Im Zweifel wird aus dem Triathlon daher ein Duathlon.

Doch Nina Eim sieht das gelassen. Wohl auch, weil Schwimmen ihre schwächste Disziplin ist. „Laufen und Radfahren sind meine Stärken.“

Top-Leistungen hat sie in der Vergangenheit aber in allen drei Disziplinen erbracht. Zu ihren größten Erfolgen zählt der Titel als Europameisterin 2022 auf der Sprintdistanz, sowie Vize-Weltmeisterin 2019 in der Mixed-Staffel auf Sprintdistanz mit Linda Lindemann, Valentin Wernz und Justus Nieschlag.

Im vergangenen Jahr belegte sie bei der Europameisterschaft, auf olympischer Distanz, den vierten Platz. Während die Sprintdistanz bis zu 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und fünf Kilometer Laufen meint, sind die Entfernungen auf „Olympischer Distanz“ doppelt so lange.

Auch in Paris hofft Eim auf einen Einsatz im Staffel-Wettkampf. Die Chancen auf eine Medaille für das deutsche Team schätzt sie positiv ein.