Robin Knoche hat seinen Vertrag beim 1. FC Union verlängert. Der Abwehrchef kam im Sommer 2020 ablösefrei vom VfL Wolfsburg und wurde in Berlin auf Anhieb Stammspieler. In seinen nun fast zwei Saisons bei Union verpasste er lediglich ein Spiel - durch eine Gelbsperre. Knoches Vertrag wäre in diesem Sommer ausgelaufen und zuletzt schien auch ein Abschied eines weiteren Leistungsträgers aus Berlin möglich zu sein. Doch anders als Robert Andrich, Marvin Friedrich, Max Kruse oder Grischa Prömel, die den Verein verlassen haben oder im Sommer wechseln, kann Union auch in der kommenden Saison mit Knoche planen. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

„Ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt bei Union. Wenn du nach 15 Jahren erstmals zu einem neuen Verein wechselst, dann musst du dich erst einmal an viele neue Dinge gewöhnen. Union hat es mir von Beginn an sehr leicht gemacht und mich super aufgenommen. Uns ist der erneute Klassenerhalt gelungen, wir haben die Qualifikation für Europa geschafft und uns im europäischen Wettbewerb behauptet. Diese Momente und die sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein haben mir die Entscheidung leicht gemacht“, wird Robin Knoche in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Unions Manager Oliver Ruhnert hofft, dass Knoche „auch in den kommenden Jahren ein wesentlicher Baustein unserer Bundesligamannschaft sein" werde. „Die Gespräche mit Robin waren von Beginn an zielführend, da beide Seiten weiterhin einen gemeinsamen Weg gehen wollten. Seine Erfahrung, sein Leistungswille und seine konstanten Leistungen haben ihn zu einem Leistungsträger unseres Teams werden lassen“, sagt Ruhnert. (Tsp)