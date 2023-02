Der nächste Titel! Lotti Hubert ist Nachwuchssportlerin des Monats

Lotti Hubert wurde zu Berlins Nachwuchssportlerin des Monats Februar gewählt. Das ist bereits der zweite Titel für die 18-Jährige in kurzer Zeit. Vor gerade mal zwei Monaten überzeugte sie die Sprungrichter bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Wasserspringer in der Schwimmhalle im Olympiapark von Montreal. Für ihre Performance vom Einmeterbrett bekam sie die Goldmedaille verliehen.

Ein überwältigendes Gefühl, für die Berlinerin: „In so einem Moment merkt man, dass sich alles gelohnt hat. Das ganze Training, alle Anstrengung, alle Tränen. Ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, weil das Teilnehmerfeld super stark war. Das war einfach das Krasseste.“

Enges Rennen um den Titel

Bei der Weltmeisterschaft machte sie es noch spannend. Erst ihr letzter Sprung beförderte sie mit 400,10 Punkten vor Kanadierin Sonya Palkhivala. Nach den Pflichtsprüngen hatte Hubert noch knapp hinter Palkhivala gelegen, im Finale gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe sich die Kunstspringerin vom Berliner TSC durchsetzen konnte.

Dieser Erfolg ist gleich doppelt hoch anzusiedeln, weil Hubert eigentlich lieber aus drei Metern springt. „Da ist natürlich auch immer etwas Druck dabei, weil ich weiß, dass ich diesen Sprung eigentlich perfekt kann und das von mir selbst auch erwarte.“

Lotti Hubert hat große Ziele. Noch in diesem Jahr möchte sie an internationalen Wettkämpfen im Erwachsenenbereich teilnehmen. Danach dann bei den Olympischen Spielen. „Vielleicht ja schon nächstes Jahr in Paris. Oder eben Los Angeles 2028“, blickt sie in die Zukunft.

