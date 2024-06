Derby in German Football League Berlin Adler gewinnen gegen die Rebels

Im Poststadion in Berlin brodelte es am Sonnabend, 2467 Zuschauer feuerten die beiden Berliner Football-Rivalen an. In einem packenden Derby besiegten die Berlin Adler die Rebels 27:18 (0:3, 7:6, 7:7, 13:2). Damit liegen sie zwei Plätze vor den Rebels in der Gruppe Nord der German Football League (GFL) auf dem vierten Platz.