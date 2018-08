Beinahe wäre der 1. FC Union Berlin mal wieder in der ersten Runde des DFB-Pokals ins Stolpern geraten. Doch zum Hinfallen reichte es am Sonntagabend beim FC Carl Zeiss Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld nicht. Am Ende zog Union mit einem 4:2 (3:2)-Auswärtserfolg in die nächste Pokalrunde ein. Sebastian Andersson, Felix Kroos und zweimal Simon Hedlund sicherten mit ihren Treffern das Weiterkommen. Für Jena hatten Maximilian Wolfram und Christopher Trimmel durch ein Eigentor zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt.

Souverän hat sich der favorisierte Zweitligist gegen den Drittligaklub nicht immer präsentiert. Der 1. FC Union hätte eigentlich gewarnt sein müssen. In der Saisonvorbereitung waren die Berliner bereits auf den Drittligisten getroffen und nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Aber Vorbereitung ist lange her und hat nichts zu heißen, hatte Trainer Urs Fischer vor dem Pokalspiel gesagt. Vielleicht waren die Unioner deshalb nicht ganz auf das eingestellt, was sie phasenweise in der ersten Halbzeit erlebten.

Was sich da entwickelte, war zeitweise schon spektakulär. Allerdings weniger wegen der Ästhetik dessen, was beide Mannschaften auf den Platz brachten – das war über weite Strecken überschaubar. Aber die Torfolge und ihre Vielzahl, fünf Stück in den 45 Minuten, die waren schon sehenswert.

Hedlund trifft mit dem Pausenpfiff

Union ließ Jena zum Auftakt gewähren. Gefährlich aber wurden die Thüringer vor dem Tor erstmal nicht. So kam Andersson unverhofft aus kurzer Distanz zum Kopfball – Jenas Torwart Jo Coppens sah nicht gut aus. Aber Sicherheit gab die Führung den Unionern lange nicht. Im Gegenteil: Jena ließ sich nicht entmutigen und kam durch Wolfram prompt zum Gegenschlag. Unions Abwehr sah, anders als in den Ligaspielen gegen Aue und Köln zuletzt, nicht glücklich aus. Zum Glück hatte auch Jenas Defensive keinen guten Tag erwischt. Felix Kroos brachte Union nach einer guten halben Stunde wieder in Führung – ehe Jena wieder zum Ausgleich kam. Nach einem Schuss der Hausherren wehrte Torwart Rafal Gikiewicz den Ball genau vor die Füße von Trimmel ab. Unions Kapitän konnte nicht mehr reagieren und traf unglücklich ins eigene Netz. Die 10.000 Zuschauer kümmerte das erstmal nicht. Sie jubelten und wähnten sich schon fast mit einem 2:2 in der Pause. Dann zeigte Schiedsrichter Felix Brych auf den Elfmeterpunkt. Hedlund ließ sich das nicht nehmen, verlud Jenas Coppens und traf flach ins rechte Eck.

Union ging mit der knappen Führung in die Pause. Zufrieden konnten die 1500 Mitgereisten aber nicht mit dem Auftritt ihrer Lieben sein. Dass Felix Kroos nach seinem Treffer angeschlagen ausgewechselt werden musste, trug nicht eben zur Laune bei.

Jenas Anhang zündet Pyrotechnik

Nach der Pause ließen es beide Mannschaften erst einmal etwas ruhiger angehen. Eine Änderung wurde aber gleich ersichtlich: Union hatte nun mehr Zugriff auf das Spiel und kam über die schon erfolgreichen Andersson und Hedlund immer wieder zu Gelegenheiten. Doch auch Jena bemühte sich weiter – der Klassenunterschied war zwischen dem nominell ambitionierten Zweitligisten und dem Drittligavertreter nicht zu sehen. Wenn überhaupt, dann war es am Ende die Cleverness, die Jena fehlte und Union rettete: In eine weitere Sturm- und Drangphase der Jenaer traf Hedlund zur Vorentscheidung. Jedes Mal hatte Union genau dann getroffen, wenn der Außenseiter aufbegehrte und sich selbst anschickte, Richtung Gegners Tor zu ziehen. Das reichte für die nächste Runde.

Für zweifelhafte Szenen sorgte derweil Jenas Anhang, der mehrfach Pyrotechnik zündete. In der ersten Halbzeit war das Spiel wegen blauer Rauchwolken kurzzeitig unterbrochen.