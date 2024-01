DFB-Pokal 2024 St. Pauli gegen Düsseldorf heute im Free-TV und Livestream schauen

Die Fußballregeln sind bekanntlich leicht zu verstehen – kompliziert wird es erst, wenn man versucht, die Spiele zu Hause zu schauen. Sportfans kennen das Problem schon länger: Die Übertragungsrechte verteilen sich je nach Sportart und Liga über unterschiedliche TV-Sender, Pay-TV-Kanäle und Streamingdienste. Das ist beim DFB-Pokal nicht anders.

Hier kommt die Übersicht zu den Viertelfinalen der Herren, sie laufen im Free-TV (Das Erste oder ZDF, auch Streaming), bei Sky-Sendern sowie auf dem Sky-Streamingdienst WOW (aber nur mit dem Live-Sport-Paket).

Termine der weiteren DFB-Pokal-Spiele

Das erste Halbfinale findet am 2. April statt, das zweite Halbfinale folgt am 3. April. Das DFB-Pokalfinale wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen.