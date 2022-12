Die große Leidenschaft für den Ball Lichtenbergs Ü70 will noch lange nicht aufhören

Viele Fußballer sind noch sehr jung, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre Karriere auf dem Platz zu beenden. Was aber, wenn ein Fußballer weiterspielen möchte - bis ins hohe Alter sogar? Lichtenberg 47 ist einer von zehn Berliner Vereinen, der mittlerweile auch für über 70-Jährige Fußball als Mannschaftssport anbietet.

In der Bornitzstraße in Lichtenberg kommen wöchentlich Fußballer im Alter von 70 bis 80 Jahren zusammen, um Fußball zu spielen. Und auch, wenn nicht mehr alles so funktioniert wie früher, steht die Leidenschaft an erster Stelle. „Die über 70-jährigen Spieler sind sehr engagiert. Oftmals gehen die Spielzüge im Kopf schneller als der Körper das dann umzusetzen weiß“, erzählt Henry Berthy, Geschäftsführer des Lichtenberger Vereins. „Aber es ist ansehnlicher Fußball. Es fehlt natürlich ein bisschen an Tempo, aber dafür stimmt die Genauigkeit und der Ehrgeiz ist wie bei den unter 30-Jährigen.“

Die Alten haben es nicht verlernt Fußball zu spielen Henry Berthy, Geschäftsführer bei Lichtenberg 47

Das sah man auch kürzlich im Pokalfinale, das am letzten Montag auf der Sportanlage Am Rosenhang in Mahlsdorf stattfand. Dort traten die Ü70-Mannschaften von Lichtenberg 47 und Hertha BSC gegeneinander an. Kurz zuvor wurde Hertha Meister und Lichtenberg Vize-Meister der laufenden Saison. Den Pokal holten sich letztlich aber die Lichtenberger. Mit einem 2:0-Sieg bezwangen sie den Meister. „Wir haben unsere Sache gut gemacht und verdient gewonnen“, sagt Lichtenbergs Abwehrchef Detlef Schneider nach dem Spiel gegen Hertha.

Und auch Berthy war stolz auf das älteste Team seines Vereins: „Das Pokalspiel war mit Brisanz versehen. Es hat großen Spaß gemacht zuzuschauen, weil die Alten es nicht verlernt haben, Fußball zu spielen.“ Das sahen auch die knapp 50 Zuschauer*innen so, die es am Montag nach Mahlsdorf zog.

Sogar über 80-Jährige spielen bei Lichtenberg

Die Nachfrage in der Altersklasse wird von Jahr zu Jahr größer, für die nächste Saison hat sich bereits eine weitere Mannschaft angemeldet. „Nach und nach merkt man, dass auch die 70-Jährigen Fußball spielen wollen“, sagt Berthy. Sein Verein war vor sechs Jahren einer der ersten, der eine Mannschaft von über 70-Jährigen gründete. Ein Initiator war dabei auch Schneider, der zu diesem Zeitpunkt noch für die Ü60-Mannschaft von Lichtenberg spielte. „Es kamen immer mehr Leute bei uns zusammen, die dann die 60 dicke überschritten hatten. Also beschlossen wir eine Ü70-Runde zu gründen“, sagt Schneider.

Der 76-jährige Berliner steht seit 1956 auf und neben dem Platz. Er selbst hat zehn Jahre bei BFC Dynamo gespielt, unter anderem in der Oberliga, und war auch als Trainer lange Zeit erfolgreich tätig. Seit über 30 Jahren ist er bei verschiedenen Berliner Klubs an der Seitenlinie im Einsatz gewesen und hat in dieser Zeit elf Aufstiege feiern können. Mittlerweile kümmert er sich ausschließlich um die Ü-60 und Ü-70 Mannschaften von Lichtenberg 47.

Gespielt wird in der Altersklasse auf dem Halbfeld mit sechs Feldspielern und einem Torwart. Trainiert wird in seinem Team in der Regel mittwochs um die Mittagszeit herum. Schneider übernimmt als erfahrener Spielertrainer die Leitung: „Erst wird sich erwärmt, dann 60 Minuten gespielt. Damit man die ganze Zeit ordentlich in Bewegung bleibt und nicht rumsteht“, sagt Schneider.

Sogar über Achtzigjährige würden zum Training kommen, erzählt Schneider, weil sie Lust darauf hätten, sich wenigstens einmal in der Woche ordentlich zu bewegen. Aufgrund ihres hohen Alters auf den Fußball zu verzichten, ist für die Spieler von Lichtenberg keine Option. Die Leidenschaft für den Ball ist einfach zu groß. Solange sein Körper mitmacht, will auch Schneider auf dem Platz stehen. Und selbst wenn der Körper sich mal sträubt, wird alles versucht, um trotzdem spielen zu können, sogar bei Kniebeschwerden. Denn mit dem Fußball ganz aufzuhören, „geht gar nicht“.

