„Die Männer haben wir heute zu Hause gelassen“ Wie die Berliner Fanmeile angenommen wird

„Ich hätte nicht erwartet, dass hier so viele junge Menschen sind“, erzählt ein Ehrenamtlicher vom Deutschen Roten Kreuz am Mittwoch beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Und er hat recht. Die Menge ist jung. Und sie ist motiviert. „Schon geil, die Fanmeile, haben sie echt gut gemacht“, pflichtet ein höchstens 20-Jähriger bei. Als Füllkrug auf dem Bildschirm erscheint, werden seine Augen groß: „Fülle kommt!“ Gibt es in diesem Jahr endlich wieder Vorbilder?

Luna und Maximiliane sind beide 19 Jahre alt und zum ersten Mal auf der Berliner Fanmeile anlässlich der Fußball-Europameisterschaft. Sie sind zu zweit, ihre Freund*innen interessieren sich nicht für Fußball. „Das Interesse an Fußball bei jüngeren Menschen ist zurückgegangen in den letzten Jahren, aber diese EM ist irgendwie anders“, so Luna, die sich gerade ein Getränk geholt hat.

Luna (l.) und Maximiliane (r.) hoffen, dass die Fußball-EM das Gemeinschaftsgefühl ihrer Generation stärken kann. © Lisa Schneider

Die Fußball-EM könne endlich mal wieder ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, das zuletzt vor allem durch die weltweite Corona-Pandemie verloren gegangen sei. Das Mega-Event hätte ein großes Potenzial, Werte wie Toleranz und Offenheit zu vermitteln. Maximiliane freut sich, dass ein Ort geschaffen wurde, an dem viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen: „Gerade nach den Ergebnissen der Europawahl, ist es wichtig, dass Leute erkennen, dass Europa nicht nur deutsch, sondern vielfältig ist.“

Dass auch die größte Fanmeile in Berlin nicht nur aus deutschen Fans besteht, wird spätestens beim Anblick des nächsten Kilts deutlich. Während ungarische Fans am Mittwochabend deutlich unterrepräsentiert waren, gehören die tiefblauen Trikots und blau-weißen Fahnen der Schotten mittlerweile zum Stadtbild Berlins.

Ich fühle mich nicht nur sehr willkommen, sondern vor allem auch sehr sicher Robert Kydd, ein schottischer Fan

„Wir kommen auf jeden Fall wieder, zu hundert Prozent“, Robert Kydd grinst und verzerrt damit die Farben der aufgemalten Flagge in seinem Gesicht. Das Gespräch wird zum dritten Mal unterbrochen, weil der Schotte und seine blau-weiß verkleideten Freunde nach einem Bild gefragt werden.

„Ich fühle mich nicht nur sehr willkommen, sondern vor allem auch sehr sicher“, so der 42-Jährige, der auf die freundlichen Sicherheitsbeauftragten und das Polizeiaufkommen verweist. Für die Sicherheit sorgt ein paar Meter weiter außerdem die Unfall-Hilfsstelle vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Mit 25 Einsatzkräften und einem Arzt bildet sie zurzeit eine der vier festen Standorte auf der Fanmeile, die durch mobile Streifentrupps ergänzt werden.

„Wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, ergründen wir nicht die Ursache des Konflikts, sondern behandeln nach dem Maß der Not“. Neben diesem Grundsatz steht das DRK in engem Kontakt mit der Polizei. Bisher verliefen ihre Einsätze auf dem Kunstrasen vor dem Brandenburger Tor ruhig.

„Ich bin heute zwei Stunden früher von der Arbeit gekommen, um hier zu helfen“, so der Rettungssanitäter, der sich erhofft, dass die hoch qualifizierten und motivierten Freiwilligen mehr wertgeschätzt werden. Dass die Einsatzkräfte des DRK ehrenamtlich helfen, ist für sie selbstverständlich.

Verena Steffen und ihre Freundinnen haben nicht zwei Stunden früher Feierabend gemacht, sind dafür aber anderthalb Stunden angereist. Für sie ist es nicht das erste Mal auf der Fanmeile. „Das letzte Mal waren noch die Kinder dabei, jetzt sind wir mit den Muttis unterwegs und machen unser eigenes Ding“, so Verena. „Die Männer haben wir heute zu Hause gelassen.“

Dieses Jahr trieb die 50-Jährige neben der Hoffnung auf erfolgreiche Spiele und eine gute Stimmung auch die Neugier auf den neuen grünen Untergrund an: „Der Kunstrasen hat uns hergezogen, den wollten wir uns anschauen.“ Die neue Atmosphäre und die Möglichkeit, sich auch mal hinsetzen zu können, gefällt den Frauen, die den Fußball ganz ohne mediale Politisierung genießen wollen, sehr gut.

Verena (m.) verfolgt das Spielgeschehen auf der Leinwand mit ihren Freundinnen durch die Deutschland-Brille. © Lisa Schneider

Nicht nur von der Leistung der deutschen Nationalelf, auch von der Stimmung auf der Fanzone am Brandenburger Tor wurde sich viel erhofft. Während das erste Spiel der deutschen Mannschaft fast zu schön war, um wahr zu sein schien, darf nach dem zweiten Sieg mit dem Träumen angefangen werden. Nicht nur auf der Berliner Fanmeile.