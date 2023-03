Die Sömmeringhalle als Trumpf Alba will den Halbfinaleinzug perfekt machen

Bei Albas Basketballerinnen wollen die Premieren einfach kein Ende nehmen in dieser Saison. Zum ersten Mal überhaupt in der Ersten Bundesliga, Zuschauerrekorde in der Charlottenburger Sömmeringhalle, die Teilnahme an den Play-offs. Am Freitagabend könnte das nächste große Highlight hinzukommen. Diesmal unter dem Motto: Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. In ihrem bisher größten Spiel wollen die Berliner Aufsteigerinnen am Freitag (19 Uhr, Livestream auf sporttotal.tv) vor eigener Kulisse in der Sömmeringhalle in der zweiten Viertelfinalbegegnung gegen den Herner TC den letzten Schritt gehen.

