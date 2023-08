Dorfverein in der Stadt Wie es zur Frauenabteilung beim SV Buchholz kam

Die gelbe Straßenbahn der Linie 50 schlängelt sich vom Virchow-Klinikum durch den Wedding. Dann geht’s über die Bösebrücke am S-Bahnhof Bornholmer Straße vorbei, mit Kurs auf Downtown Pankow. Kurz vor dem Schlosspark rechts ab zum Freibad und immer weiter nach Norden in Richtung Endhaltestelle Guyotstraße. Fünf Stationen vor der Endstation, an der Blankenfelder Straße, raus. Und schon die Vergewisserung auf der Karte. Ist das noch Berlin? Dabei ist die Landesgrenze zu Brandenburg noch rund fünf Kilometer entfernt.