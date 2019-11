Kurz vor dem Halbzeitpfiff war die Geduld der Mainzer Fans aufgebraucht. Während Christopher Trimmel zur Eckfahne lief, um den Ball ein letztes Mal in die Mitte zu bringen, schallte ein unmissverständlicher Aufruf durchs spärlich gefüllte Mainzer Stadion. „Wir wollen euch kämpfen sehen!“, riefen die Fans der Gastgeber. Wenige Sekunden später herrschte Stille, wenn man mal von den mitgereisten Berliner Fans absieht.

Denn nach Trimmels Ecke setzte sich Sebastian Andersson mit viel Schwung durch und köpfte den Ball zum 2:0 ins Tor. Da der Schwede nach der Pause noch einen zweiten Treffer nachlegte und Marcus Ingvartsen seinen Gegenspieler Daniel Brosinski bereits zuvor zu einem Eigentor gezwungen hatte, gewann der 1. FC Union vor 24.349 Zuschauern am Samstag 3:2 (2:0) beim FSV Mainz 05.

Für Union war es der dritte Pflichtspielsieg in Folge und der erste Auswärtserfolg in der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle hat der Aufsteiger damit Hertha BSC überholt.

Robert Andrich ist im nächsten Spiel gesperrt

Bei den Mainzern bleibt es hingegen ungemütlich. Eine Woche nach dem 0:8-Debakel in Leipzig präsentierte sich das Team von Sandro Schwarz erneut über weite Strecken desolat.

Union ging im Vergleich zum erfolgreichen Derby gegen Hertha mit einer Änderung ins Spiel. Für Marius Bülter rückte Sebastian Polter zum ersten Mal seit Mai in die Startelf. Die Berliner begannen schwungvoll und Mainz war die Verunsicherung deutlich anzumerken. Union presste in einem 3-4-1-2-System früh und aggressiv. Robert Andrich übertrieb es dabei und sah schon in der vierten Minute die erste Gelbe Karte für einen heftigen Tritt auf das Sprunggelenk von Adam Szalai – es war seine fünfte, damit fehlt er in zwei Wochen gegen Borussia Mönchengladbach.

Ansonsten war der Auftritt der Berliner aber von Anfang an sehr positiv. Verpasste Polter den Ball nach einer schönen Ballstafette über Christopher Lenz, Trimmel und Ingvartsen noch knapp, ergaben sich danach gute Chancen. Christian Gentner und Lenz hatten im Abstand von wenigen Minuten ähnliche Möglichkeiten, schossen aus guten Positionen jedoch über das Tor.

Mainz legte die Unsicherheit nur langsam ab, kam dann allerdings zu ersten Abschlüssen. Nach einer cleveren Körpertäuschung stand Szalai plötzlich erstaunlich frei im Berliner Strafraum und prüfte Rafal Gikiewicz mit einem strammen Schuss. Wenig später wäre Unions Torwart machtlos gewesen, aus 16 Metern schob Ridle Baku den Ball aber am rechten Pfosten vorbei.

In der Schlussphase muss Union zittern

Union machte es besser. Eine scharfe Hereingabe von Trimmel landete perfekt am Fünfmeterraum, wo Ingvartsen und Daniel Brosinski zum Ball gingen. Unions dänischer Stürmer ließ sich zwar feiern, in der Zeitlupe war jedoch zu erkennen, dass es ein Eigentor war. Der Mannschaft von Urs Fischer war das natürlich egal, die Führung spielte ihnen so oder so in die Karten.

Der Schweizer Trainer musste schon vor der Halbzeit wechseln und brachte Michael Parensen für Keven Schlotterbeck. Der Innenverteidiger hatte einen Abpraller ins Gesicht bekommen und wirkte etwas benommen. Mainz konnte die kurze Unordnung in Unions Abwehr allerdings nicht nutzen. Nachdem sich Robin Quaison gegen Neven Subotic durchgesetzt hatte, schoss er viel zu zentral auf den herausstürmenden Gikiewicz. Quaisons schwedischer Nationalmannschaftskollege Andersson machte es in der Nachspielzeit besser und erhöhte auf 2:0.

Weil die Mainzer Defensive bei Ecken ganz offensichtlich überfordert war, wiederholte Union die erfolgreiche Kombination kurz nach der Pause einfach noch mal. Ecke Trimmel, Kopfball Andersson – 3:0. Das Mainzer Publikum war mittlerweile von Pfiffen zu Schweigen übergegangen und das änderte sich erst in der Schlussphase. Der eingewechselte Karim Onisiwo hatte bereits eine hochkarätige Chance auf das 1:3, seinen kräftigen Schuss blockte Gikiewicz aber mit einer Hand herausragend ab. Ein Kopfball von Jonathan Burkardt verfehlte das Tor knapp, doch zehn Minuten vor Schluss musste Gikiewicz dann doch noch hinter sich greifen. Nach dem Treffer von Onisiwo wackelte Union und kassierte durch Brosinski sogar noch das zweite Gegentor. Dabei blieb es dann aber. (Tsp)