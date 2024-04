„Ein bisschen Spaß haben und mit Freunden kicken“ Ex-Nationalspieler Max Kruse spielt für Berliner Amateur-Klub

Genau ein halbes Jahr nach seinem letzten Profi-Spiel hat Max Kruse ein Comeback in der Kreisliga A gefeiert. Der 36 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Star spielte am Sonntag für die Reservemannschaft des Berliner Amateur-Klubs BSV Al-Dersimspor in der neunten Liga gegen die dritte Vertretung der Spandauer Kickers. Mit der Rückennummer 99 führte Kruse das Gästeteam aus dem Stadtteil Kreuzberg auf den Kunstrasenplatz ganz im Westen der Hauptstadt. Mit seinen Mitspielern hielt er vor dem Anpfiff vor einigen hundert Zuschauern ein Transparent mit der Aufschrift: „Willkommen in der Kreisliga, Max“.