Einbruch bei Fußballprofi PSG-Torwart Donnarumma gefesselt und verletzt

Der italienische Torwart Gianluigi Donnarumma ist bei einem Einbruch in seiner Pariser Wohnung leicht verletzt worden. Mehrere Täter hätten den bei Paris Saint-Germain (PSG) spielenden Fußballer und seine Partnerin gefesselt und mit einer Waffe bedroht, hieß es am Freitag aus französischen Ermittlerkreisen. Die beiden seien nach der Tat in einem Krankenhaus untersucht worden, die Freundin sei unverletzt.

Die Täter seien unerkannt entkommen, hieß es weiter. Der Schaden werde auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Es seien unter anderem Uhren, Schmuck und Lederwaren gestohlen worden.

Mehrere Spieler von PSG sind in der Vergangenheit bereits Opfer von Überfällen geworden, unter ihnen Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva und Angel Di Maria. Im Januar hatte ein Gericht in Versailles zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt, die 2021 in das Haus des brasilianischen Kapitäns Marquinhos eingebrochen waren. (AFP)