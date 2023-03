Eishockey-Nachwuchs DNL-Team der Eisbären zweimal chancenlos in Köln

Im Play-off-Halbfinale der Deutschen Nachwuchs-Liga (DNL) liegt die U20 der Eisbären Juniors nach den ersten beiden Spielen gegen die Kölner Junghaie mit 0:2 zurück. Dem 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) am Samstag folgte am Sonntagmittag ein 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Einziger Berliner Torschütze des Wochenendes war Kevin Handschuh.

Am Sonntag schwächten sich die Eisbären durch zu viele Strafen immer wieder selbst und kassierten die Gegentore zwei und drei in Unterzahl. Die Berliner müssen nun drei Spiele in Folge gewinnen, um noch das Finale zu erreichen. Am kommenden Wochenende haben sie dabei zweimal Heimrecht. (Tsp)

