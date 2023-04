Eishockey-Nationalspielerin Laura Kluge „Die WM war auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung”

Laura Kluge, was war der Unterschied vom WM-Team 2022 zum WM-Team 2023?

An sich gab es keinen großen Unterschied zwischen dem WM-Team 2022 und dem WM-Team 2023. Der Kader war in diesem Jahr auch sehr ähnlich im Vergleich zum Vorjahr. Was, meiner Meinung nach, aber einen großen Unterschied gemacht hat, war, dass die WM seit langem mal wieder unter normalen Bedingungen (direkt im Anschluss an die Liga-Saison und ohne Quarantänebestimmungen) stattfinden konnte. Das hatte einen sehr positiven Effekt auf die Teamdynamik.