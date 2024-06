Er kann sich nicht trennen Rudi Völler als Rückrad des DFB

Von 2001 bis 2004 wirkte Rudi Völler als Teamchef der Nationalmannschaft nach dem Eklat um den Um-ein-Haar-Bundestrainer Christoph Daum und führte die bei seinem Amtsantritt als „Rumpelfußballer“ charakterisierte DFB-Auswahl zur Vize-Weltmeisterschaft 2002. Nun bringt der 64-Jährige als Sportdirektor seine Ideen stärker im Hintergrund ein.

Als Völler von DFB-Präsident Bernd Neuendorf inthronisiert wurde, war er für viele ein Vertreter der Generation „VV“ – ein Oldie von vorgestern. Der 90fache Nationalspieler, der in der Ära Beckenbauer beim WM-Triumph 1990 als schlitzohriger Torjäger dabei war, macht sich nichts aus solcher Kritik. Wie eh und je geht er seinen ureigenen Weg. Druck oder Schelte von außen belasten ihn nicht.

Offenbacher Kicker mit kaufmännischer Ausbildung

Ich erinnere mich noch heute an unsere erste Begegnung vor 46 Jahren. Als A-Jugendlicher machte er bei Kickers Offenbach seine ersten Schritte in die große, weite Fußball-Welt. Parallel dazu absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung in der Geschäftsstelle am Bieberer Berg. Damals hätten wir uns nicht träumen lassen, dass er bei der WM 2002 mit mir als Nationalmannschafts-Pressechef zusammenarbeiten würde.

Zwischen Pragmatismus und Emotionalität

Die Vorzüge des stets normal gebliebenen Hessen sind sein Realitätssinn und Pragmatismus, seine Unaufgeregtheit in Stress-Situationen. Doch er kann auch aggressiv und emotional werden, wie beim legendären Weißbier-Interview mit Waldemar Hartmann, als danach nicht nur in Reykjavik viele Gemüter beruhigt werden mussten.

Harald Stenger ist ein deutscher Sportjournalist und ehemaliger Pressesprecher beim Deutschen Fußball-Bund.

Der ewige Fan-Liebling „Ruuudi“ hat über Jahrzehnte hinweg manche Krise gemeistert und viele Spieler begeistert. Die Zusammenarbeit des abgezockten Routiniers mit dem jüngsten Bundestrainer in der DFB-Historie läuft bisher nach Wunsch. Ihr fachlicher Austausch im Stillen schuf die Vertrauensbasis zur gemeinsamen Vertragsverlängerung bis 2026.

Julian Nagelsmann kann am Mittwoch dafür schon alles klarmachen, mit einem Sieg gegen Ungarn – dann ist die Geheimklausel, dass er beim Scheitern in der Vorrunde nach der EM aufhört, nicht mehr relevant. Und erstmals seit dem WM-Sieg 2014 gibt es dann keine Bundestrainer-Diskussionen nach einem Turnier.