Erinnerung an die NBA-Finals 2011 Als sich Dirk Nowitzki in Dallas ein Denkmal setzte

Die Dallas Mavericks stehen zum ersten Mal nach 2011 wieder in den NBA-Finals. 13 Jahre nach der ersten und bisher einzigen Meisterschaft machen sich Fans und Freunde der „Mavs“ nun Hoffnungen auf einen zweiten Triumph. Das weckt unweigerlich Erinnerungen an eine deutsche Klublegende und einen Play-off-Run, den Barack Obama seinerzeit als einen der besten in der Historie der NBA einstufte.

Es ist die Geschichte eines Basketballers, der das Motto des Wieder-Aufstehens mit einzigartiger Kraft lebte und damit für Mitspieler und Konkurrenten zu einer Quelle der Inspiration wurde. Es ist zugleich die Geschichte eines Mannes, der den Mut aufbrachte, die Verantwortung für ein ganzes Team, ja eine ganze Stadt zu übernehmen, und am Ende für diesen Mut belohnt wurde. Es ist außerdem die Geschichte eines Menschen, der die Grundwerte des Sports nie außer Acht ließ und heutigen Generationen als Vorbild dienen darf. Kurz: Es ist die Geschichte von Dirk Nowitzki und seinem Meisterstück im Jahr 2011.

Wer damals auf die eine oder andere Weise dabei sein durfte, wird übereinstimmen: es war der reine Wahnsinn! Allein der Gedanke an Spiel zwei der Finalserie gegen die Miami Heat lässt das ganze Spektrum der durchlebten Emotionen wieder hervortreten. „Wade puts it up for the win – off the mark and Dallas has tied the finals – with one of the most incredible comebacks in NBA finals history!“

Angst und Erleichterung sind die beiden Gegenspieler, die nicht nur das emotionale Erleben dieses Augenblicks, sondern das der gesamten Serie mitbestimmen sollten. Das geht im Wesentlichen zurück auf ein Ereignis, das für Dirk Nowitzki und all seine Anhänger zu einem dieser Momente hätte werden können, die man am liebsten auf immer und ewig ins Reich der Vergessenheit verbannen würde. Gemeint ist ein vergebener Freiwurf in der Finalserie im Juni 2006.

So wie fünf Jahre später geht es gegen die Miami Heat. Die Mavericks liegen verdient mit 2:0 in Führung. Auch in Spiel drei sieht man lange wie der sichere Sieger aus. Die Meisterschaft scheint zum Greifen nah. Aber die Heat kämpfen sich zurück und drehen die Partie. Kurz vor Ablauf der Uhr hat Nowitzki die Chance, das Spiel noch einmal auszugleichen. Doch der besagte Freiwurf verfehlt sein Ziel.

- Miami 112:103 Spiel 6: Miami - Dallas 95:105 Die Dallas Mavericks gewannen die Serie mit 4:2, Dirk Nowitzki wurde zum MVP der Finals gewählt.

Die Mavs verlieren dieses dritte Duell und von da an sollte das berühmte Momentum die Seite nicht mehr wechseln. Miami gewinnt auch die darauffolgenden drei Spiele und sichert sich mit 4:2 die Meisterschaft. In Dallas, Würzburg und überall sonst, wo man dem German Wunderkind die Daumen gedrückt hatte, gehen vorübergehend die Lichter aus. Das Narrativ des Dirk No-win-ski ist geboren.

Als sich dann im Juni 2011 für Nowitzki und seine Mavericks tatsächlich die Möglichkeit bot, die Wunden der verlorenen Meisterschaft zu schließen, mischte sich instinktiv ein wenig Angst unter die allemal berechtigte Euphorie. Es war die Angst vor einem erneuten Scheitern. Dass Nowitzki am Ende seiner Karriere das Stigma des Unvollendeten anhaften würde, war die eine Sache, der Mensch hinter den Erfolgen und Enttäuschungen die andere.

Den Play-off-Run der Mavericks in dieser Spielzeit erlebt Nowitzki in der ersten Reihe mit. © Getty Images via AFP/Cooper Neill

Der gebürtige Würzburger überzeugte nämlich nicht nur mit seinem tollen Spiel, sondern vielleicht noch mehr mit seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit. Um es noch einmal mit den Worten des unverwechselbaren Charles Barkley zu sagen: „He‘s the nicest man ever.“ Das Interesse der mitfiebernden Fan-Seele galt folglich vorrangig dem sportlichen Schicksal eines Mannes, dem man im Grunde nichts mehr wünschte als die Erfüllung seines Traumes.

Die Big Three der Miami Heat – gebildet aus Dwyane Wade, Chris Bosh und einem gewissen LeBron James – waren der würdige Schlussakkord im Konzert der klangvollen Widersacher. In den Runden zuvor bemühten sich bereits Stars wie Kobe Bryant, James Harden, Russell Westbrook oder Kevin Durant vergeblich, den wild entschlossenen Power Forward der Mavericks aufzuhalten. Besonders in Erinnerung geblieben sind der Sweep gegen den damaligen Titelverteidiger Los Angeles Lakers und ein 48-Punkte-Spiel gegen die Oklahoma City Thunder, bei dem Nowitzki jeden einzelnen seiner 24 Freiwürfe im Korb versenkte. Was für eine grandiose Leistung!

Grund zum Jubeln gab es dennoch nicht. Nun galt es, irgendwie die drei Großen aus Miami kleinzukriegen. Klar war: Mit einem Sieg über dieses Starensemble würde sich Nowitzki in Dallas ein Denkmal setzen. Der Schmerz der verpassten Chancen wäre für alle Zeiten verflogen, die Erzählung vom „soften Europäer“ nur noch eine Mär.

Der Start in die Finals verlief alles andere als erfreulich. Die Heat gewannen das erste Spiel daheim und Nowitzki, der mit 27 Punkten immerhin erfolgreichster Werfer der Partie war, riss sich zu allem Überfluss eine Sehne im linken Mittelfinger. Nach diesem frustrierenden Auftakt schlief es sich schlecht, aber was sollte es? Die Nacht war ohnehin vorüber.

Nowitzki war in der Finalserie 2011 gesundheitlich angeschlagen und trotzdem kaum zu stoppen. © AFP

Zwei Tage später – für die Zuschauer aus Mitteleuropa eher zwei Nächte später – folgte eine kaum auszuhaltende Nervenschlacht. Sieben Minuten vor dem Ende liegen die Mavs 15 Punkte zurück. Vor dem inneren Auge laufen abermals die Erinnerungen an den vergebenen Freiwurf ab. Ein 2:0-Rückstand wäre immer noch aufzuholen, aber auch bei diesem Gegner? Schwer vorstellbar.

Ein Sieg muss her – koste es, was es wolle. Jeder Angriff der Heat wird nun zur absoluten Zerreißprobe, jeder Korb zu einem Schlag in die Magengrube. Und dann andauernd diese Auszeiten. Wie bitte soll man da die Nerven behalten? In Deutschland ist es mitten in der Nacht, normale Menschen schlafen, aber daran ist hier nicht zu denken. Jetzt geht es nur noch um Dirk!

Die Mavs legen alles rein in ihre Defensive. Hinten darf nichts mehr passieren und vorne muss jeder Korb fallen. Kaum zu glauben, aber wahr: mit einem sensationellen 20:2-Run drehen die Mavs tatsächlich das Spiel. Ein Dreier von Nowitzki bringt Dallas 26 Sekunden vor Schluss mit 93:90 in Führung. Aber kurz darauf steht Mario Chalmers völlig frei. James reagiert blitzschnell. Der Dreier fällt. Wie konnte man diesen Spieler nur übersehen? Es ist zum Haareraufen.

Dann der letzte Angriff der Mavs. Der Ball wandert zu Nowitzki. Natürlich tut er das. Bosh stellt sich ihm in den Weg, aber der Würzburger lässt sich nicht beirren. Er zieht zum Korb – vielleicht eine Idee zu früh – aber der Lay-up sitzt. 95:93. Den Heat bleiben noch 3,6 Sekunden. Jetzt bloß kein Dreier. Es folgt die eingangs erwähnte Szene: Wade versucht es mit dem tiefen Dreier. Und der Ball geht – daneben! Die Mavs gleichen die Serie aus. Unglaublich. Welche Erleichterung.

Mit Spiel drei wechselte der Spielort nach Dallas. Vor heimischem Publikum ging das erste Aufeinandertreffen aus Sicht der Mavs erneut verloren. Also wieder der Rückstand und die zwei Tage anhaltende Sorge, dass mit einer weiteren Niederlage alles vorbei sein könnte. Der Nowitzki-Wahn riss einen in eine Parallelwelt, die all jene Dinge, die nicht mit menschlichen Riesen und orangefarbenen Bällen zu tun hatten, vorübergehend nichtig erscheinen ließ. Von Spiel vier würde abhängen, ob weiterhin Grund zur Hoffnung bestand. Und dann das! Nowitzki bekam plötzlich Fieber. Das hatte gerade noch gefehlt.

Nowitzki genoss und genießt in Dallas Heldenstatus. © AFP

Aber auch dieser Rückschlag vermochte den Widerstand des unglaublich willensstarken Deutschen nicht zu brechen. Sein ohnehin großes (Kämpfer-)Herz schien immer größer zu werden. Sichtbar angeschlagen stellte er sich auch an diesem Abend der Verantwortung und bot den drei Großen aus Miami die (viel zu heiße) Stirn. Als geschlossenes Team rang man die Heat schlussendlich mit 86:83 nieder. Puh, erstmal tief durchatmen.

Die Entscheidung in dieser aufreibenden Finalserie rückte immer näher. In Spiel fünf, das noch einmal in Dallas stattfand, nutzten die Mavs endlich die Chance, um erstmals in Führung zu gehen. „Nowitzki puts up the three – puts it in!“ Damit fehlte doch wahrhaftig nur noch ein einziger Sieg. Entsprechend wich das primäre Gefühl der leichten Entspannung schnell einer Mischung aus Vorfreude, Nervosität und Ungeduld. Jetzt musste es einfach klappen.

Am 12. Juni 2011 kam es schließlich zum finalen Showdown in Miami. Ausgerechnet in diesem überaus wichtigen sechsten Spiel verlässt Nowitzki sein sonst so sicherer Wurf, der die Mavs durch die gesamten Play-offs getragen hatte. Jetzt bitte nicht die Nerven verlieren. Doch seine Teamkollegen, allen voran Jason Kidd und Jason Terry, lassen ihn nicht hängen.

Im entscheidenden letzten Viertel ist der alte Dirk dann wieder da. Als wahres Crunchtime-Monster sichert er seiner Mannschaft den entscheidenden Vorsprung. Die Mavs gewinnen ihre erste Meisterschaft und Dirk Nowitzki seinen ersehnten Championship-Ring. Und das fast auf den Tag fünf Jahre nach dem vergebenen Freiwurf. Wow!

Während alle anderen ausgelassen jubeln, verschwindet der Star der Mavs erst einmal in der Kabine. Er braucht einen Moment für sich alleine. Verständlich. Nach all den Tiefschlägen, Stolpersteinen und Enttäuschungen war sein Werk vollbracht. Das muss das paradox anmutende Gefühl einer glückseligen Leere zurückgelassen haben.

Ein eigenartiges Zusammenspiel, das in dieser Juninacht auch an den heimischen Bildschirmen zu spüren war. Zum Feiern fehlte einem fast die Kraft. Das musste aber auch gar nicht sein. Dirk hatte es tatsächlich geschafft und das allein zählte. Die Angst hatte sich aufgelöst und zurückblieb eine grenzenlose Erleichterung. 13 Jahre später ist Dirk Nowitzki eine Basketball-Legende, der die Spiele seiner Mavs wann immer es geht in Dallas live in der Halle verfolgt. Vor allem aber ist und bleibt er „the nicest man ever“!