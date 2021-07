Ashleigh Barty schlug einen Rückhand-Slice ins Netz – und das Publikum auf dem Centre Court feierte diesen Fehler der Australierin fast frenetisch. Das hatte allerdings mit ihrer Gegnerin zu tun, denn für Karolina Pliskova war es im fünfzehnten Ballwechsel des Wimbledon-Finals der Frauen der erste Punkt. Wenig später gelang der Tschechien beim Stand von 0:4 auch der erste Spielgewinn, die 29-Jährige quittierte es mit einem Lächeln. Am Ende aber siegte Barty 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 und durfte ihren ersten Triumph in Wimbledon und den zweiten bei einem Grand-Slam-Turnier bejubeln.

Dass sich nach diesem einseitigen Beginn noch ein richtig spannendes Endspiel entwickeln würde, hätte wohl kaum jemand unter den 15.000 Zuschauern gedacht. Tatsächlich konnte Pliskova ihre Nervosität beizeiten ablegen und das Match nach ihrem Fehlstart doch noch ausgeglichen gestalten. Der erste Satz war allerdings nicht mehr zu retten, Barty holte ihn mit 6:3.

Im völlig offenen zweiten Durchgang gelang der 25 Jahre alten Weltranglistenersten beim 5:5 ein Break, anschließend schlug sie zum Matchgewinn auf. Doch kurz vor dem größten Erfolg ihrer Karriere zeigte Barty Nerven. Nach zwei Doppelfehlern ging es in den Tiebreak, in dem sich Pliskova 7:4 durchsetzen konnte.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Der dritte Satz begann ähnlich wie der erste – mit drei Spielgewinnen in Folge für Barty. Mit ihrem präzisen Schlägen maß sie immer wieder die gesamte Länge und Breite des Platzes aus. Dazu stellte Pliskova der Slice ihrer Gegnerin oft vor große Probleme. Trotzdem gab die einstige Vorgängerin von Barty als Nummer eins nie auf gewann noch einige spektakuläre Ballwechsel. Beim Stand von 3:5 hatte sie sogar noch eine Chance zum Re-Break, vergab diese aber und so setzte sich letztlich mit Ashleigh Barty die an diesem Tage bessere Spielerin verdient durch.

Mehr zum Thema Aus im Halbfinale von Wimbledon Angelique Kerber verpasst Einzug ins Finale

Nach dem Matchball zum 6:3 im dritten Satz ging die neue Wimbledonsiegerin in die Hocke und hielt sie sich die Hände vor das Gesicht, ehe sie realisierte, dass ihr großer Traum tatsächlich wahr geworden ist. (Tsp)