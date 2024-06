Es lässt sich nicht planen Hört auf, das Sommermärchen herbeireden zu wollen!

Sportliche Kompetenz und sensible Kommentare zu sportpolitischen Reizthemen gehören meistens nicht zu seinen Stärken. Kurz vor der EURO 2024 hat er sich aber mal goldrichtig positioniert. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, seit dem 11. März 2022 im Amt, unterstützt das populistische Gerede vom Sommermärchen 2.0 nicht. Zu Recht distanziert er sich vom schrägen Vergleich vieler Protagonisten, ob aus der Politik-, Fußball- oder Medien-Szene.

Denn Fußball-Begeisterung, die durch ein Land schwappt wie bei der Heim-WM vor 18 Jahren, ist auch bei allen wundersamen PR-Aktivitäten im digitalen Zeitalter nicht planbar und schon gar nicht effekthascherisch herbeizureden. Ich erinnere mich noch genau an die WM 2006, als wir unser Nationalmannschafts-Quartier im Grunewald-Hotel bezogen. Bei Spielern und Fans war damals die Stimmung angespannt. Niemand wusste, was dem Klinsmann-Team zuzutrauen ist.

2006 passte alles zusammen

Wir lebten im Tunnel. Erst peu à peu merkten wir, dass sich nicht nur das Wetter, sondern auch die Atmosphäre sensationell entwickelt. Die Begeisterung der Anhänger, die vor unserem WM-Quartier die Spieler feierten und ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen schwenkten, wurde täglich größer. Und nach dem Turnierstart nahm der Enthusiasmus endgültig phänomenale und vom DFB-Tross erst verspätet wahrgenommene Dimensionen an.

Harald Stenger ist ein deutscher Sportjournalist und ehemaliger Pressesprecher beim Deutschen Fußball-Bund. Er sagt: Ein Sommermärchen 2.0 kann man nicht herbeireden.

Heute denke ich an Momente wie das Spalier von Hunderten Bundeswehr-Soldaten und deren La-Ola-Welle bei der Abfahrt im Stadion nach dem Sieg gegen Argentinien. Oder den überwältigenden Andrang der Fans vor dem Hotel in Stuttgart bei der Ankunft zum Spiel um Platz 3. Oder den Hype beim Empfang am Brandenburger Tor. Daraus wurde für die Geschichtsbücher das Sommermärchen 2006, bei dem alles zusammenpasste, sodass sich die Nation mit dem Team identifizierte und das Image von Deutschland unter dem Motto „Die Welt zu Gast bei Freunden“ in die Höhe schnellte.

Gute Stimmung wird kein Selbstläufer

Doch alle Nostalgie garantiert nicht, dass die EURO 2024 zu einem Selbstläufer wird. Dazu sind die sportlichen Fragezeichen rund um die seit 2018 im Turnier-Tiefflug befindliche deutsche Mannschaft trotz neu entdecktem Optimismus zu groß und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu diffizil.

Die globale Krise mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine; der brutale Gaza-Krieg nach der Terror-Aktion der palästinensischen Hamas gegen Israel; ein politischer Rechtsruck in Europa; rassistische Tiraden der AfD-Extremisten mit „Remigrations“-Fantasien; ein zuletzt stark eskalierender Antisemitismus; der Polzistenmord von Mannheim – all das sind keine guten Vorboten für ein ungetrübtes Fußball-Fest.

Dennoch könnte die EURO 2024 für Deutschland wieder eine fröhliche Party werden, die durch lockere Stimmung auf den Fanmeilen und in den Stadien auf Zeit die integrative Kraft des Sports dokumentieren kann. „Schaun mer mal …“, würde Franz Beckenbauer sagen, aber ein Sommermärchen 2.0 würde er nicht versprechen.