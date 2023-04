Essstörungen im Turnen „Man kann ungünstige Gewohnheiten schon frühzeitig erkennen“

Die neue kontinentale Kunstturnkönigin ist 1,52 Meter groß und schlank. Unter dem engen Trikot, das Jessica Gadirova bei ihren Auftritten auf der großen Bühne trägt, zeichnen sich wohlgeformte Muskeln ab, und auch die Beine der Britin zeugen von dem harten Training, das es der 18-Jährigen ermöglicht, nach ihrem Titelgewinn im Mehrkampf bei den Europameisterschaften in Antalya an diesem Sonntag auch im Gerätefinale am Boden als Favoritin auf die Fläche zu gehen.