Europameisterschaft im Turnen Zwischen Sicherheit und Risiko

Die großen rosa Schleifen an den Dutts erinnerten an Minnie Maus. Doch trotz des kindlich-süßen Accessoires im Haar, mit dem sie eigenen Angaben nach „ein bisschen auffallen“ wollten, haben die jungen deutschen Kunstturnerinnen die Reifeprüfung bei den Europameisterschaften in Rimini bestanden. Vier Final-Tickets holten sie aus der Qualifikation am Donnerstag heraus, die deutlich erfahreneren männlichen Kollegen waren bei ihren Titelkämpfen eine Woche zuvor leer ausgegangen.

„Wir schwimmen auf einer Wellenlänge“, stellte die 15-jährige Silja Stöhr als eine der Stärken des Teams, welches die Mannschaftsentscheidung am Sonntag als Siebter erreichte, fest. Keine drei Jahre trennen die gleichaltrige Marlene Gotthardt als Jüngste und die 18 Jahre alte Teamkapitänin Karina Schönmaier als Älteste voneinander.

Da sind es ähnliche Themen, die die Sportlerinnen auch abseits von Schwebebalken und Boden beschäftigen. „Wir kennen uns alle schon länger“, ergänzte Schönmaier, die als Einzige schon zwei Weltmeisterschaften hinter sich hat und erstmals Führungsverantwortung übernahm. Da stimme die Harmonie.

15 Jahre alt sind die beiden jüngsten Turnerinnen der deutschen Riege.

Die gute Atmosphäre, so Gotthardt, habe auch geholfen, die Nervosität auf niedriger Stufe zu halten, welche sie alle beschlich, als sie als Debütantinnen auf kontinentaler Ebene die weitläufige Messehalle betraten – der Schauplatz akrobatischer Höchstschwierigkeiten an der italienischen Adriaküste. Zusammen hatte die Riege in der Woche zuvor den Weg aus einem Escape-Raum heraus gesucht, jetzt sollte und wollte sie die nächste Herausforderung bestehen.

Die Bereitschaft stimmte bei den Auftritten

In 16 Übungen verbuchte die Auswahl des Deutschen Turner-Bundes (DTB) nur zwei Stürze. Gotthardt am Boden, Stöhr am Balken, die bei einer Streichnote aber beide nicht in die Wertung kamen. Allein dass Janoah Müller nach einer Akrobatikbahn außerhalb der Markierung auf dem Teppich landete, brachte größere Abzüge im Gesamtergebnis ein.

Gerben Wiersma und sein Team hatten die Turnerinnen gut eingestellt. Die Mischung aus Sicherheit und Risiko, die so wichtig beim Dauerstemmen gegen die Schwerkraft ist, stimmte.

Mit Blick auf die Entscheidungen an den einzelnen Geräten zahlte sich zudem die Taktik des Experten aus, auf den Sprung zu setzen. Bei vielen großen Meisterschaften meldet sich nur ein Bruchteil der Starterinnen für den zweiten Versuch am Tisch an, welcher Voraussetzung ist, um eine Chance aufs Finale zu haben.

Diesmal, da einige Topathletinnen fehlten und auch für andere vor allem die Olympischen Spiele im Sommer zählen, scheuten sich deutlich mehr sprungstarke Sportlerinnen als gewohnt vor der zusätzlichen Belastung. So katapultierten sich sowohl Schönmaier, als auch Gotthardt in den Medaillenkampf an diesem Samstag.

Von den international bewährten Athletinnen des DTB stand Wiersma keine zur Verfügung. Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz konzentriert sich nach ihrem Achillessehnenriss im September auf ihre Reha. Die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und die Kölnerin Sarah Voss, die beide ihr Ticket für Paris bereits sicher haben, machten längere Zeit Nacken- und Knieprobleme zu schaffen. Beide sind erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen.

Allein Emma Malewski, Balken-Europameisterin von 2022, hatte sich in den beiden Testwettkämpfen noch für einen EM-Start angeboten, allerdings nur an zwei Geräten, weil sie nach ihrem Syndesmosebandriss im Herbst für Boden und Sprung aus medizinischer Sicht noch keine Freigabe hatte.

Helen Kevric als aussichtsreiche Kandidatin für das dritte Ticket

Zwei Turnerinnen mitzunehmen, die die Mannschaft nicht an allen Geräten absichern können, kam für Wiersma nicht infrage. Den Vorzug bekam die Junioren-Europameisterin von 2022, Helen Kevric, die in Italien nur am Barren vor die Kampfgerichte trat. Die 16 Jahre alte Stuttgarterin gilt als aussichtsreiche Kandidatin für das noch verbleibende dritte Ticket für die Spiele in Frankreich und könnte sich mit Seitz bei den geplanten Qualifikationswettkämpfen ein spannendes Duell um dieses an den beiden Holmen liefern.

Am Ende soll diejenige fahren, die einem Podestplatz am nächsten kommt. Wiersma hielt es auch deshalb für wichtig, Kevric, die ihr erstes Jahr bei den Seniorinnen erlebt, vorher bei einem Großereignis performen zu lassen.

Die Premiere gelang nach Maß, als Vierte zog die Schülerin ins Gerätefinale ein und hat dort nach „ein paar Kleinigkeiten“, die zu größeren Abzügen führten, weiteres Potenzial und sogar die Perspektive, nach Edelmetall zu greifen. Bei ihrem einzigen Auftritt tanzte das Ausnahmetalent im scheinbar festen deutschen Mannschaftsgefüge allerdings aus der Reihe. Um die eigene Routine nicht zu durchbrechen, nahm sie für die Flugzeit zwischen den Holmen die rosa Schleife ab.