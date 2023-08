Familie inmitten der Großstadt Frauenfußball beim Moabiter FSV

Die Metropole. Ein Ort der Anonymität. Hunderttausende Menschen, die tagein, tagaus auf Bürgersteigen, in Bussen und Bahnen, Schulen, Bürogebäuden oder Universitäten einander begegnen, ohne sich zu kennen. Viele tauchen gerne ein und unter in so einer Großstadt. Wahrscheinlich ist die Ferne zwischen den Menschen in der Innenstadt noch größer als in den Außenbezirken. Berlin-Mitte ist ein Paradebeispiel für so einen Stadtbezirk.