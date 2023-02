Frankfurts Neuzugang Philipp Max Große Sehnsucht nach der Bundesliga

Neuzugang Philipp Max verspricht sich von seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt einen weiteren Karriereschub. „Mit 29 ist das jetzt eine Riesenchance, in der Bundesliga noch mal Vollgas zu geben, einfach mein Gesicht zu zeigen“, sagte der frühere Augsburger bei seiner Vorstellung am Mittwoch. „In letzter Zeit war die Sehnsucht meinerseits riesig, dass ich wieder in der Bundesliga spielen darf.“

Der Max-Transfer von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger war am letzten Tag der Winter-Wechselperiode von den Hessen bekannt gegeben worden. Der Außenverteidiger wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen, im Anschluss besteht auch eine Kaufoption. „Die letzten Tage vor Transferschluss waren sehr hektisch“, sagte der Fußballprofi. „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zur Eintracht zu kommen, musste ich nicht lange nachdenken. Der Weg der Eintracht ist sensationell, von Erfolg geprägt.“

Max trifft am Main auch auf seinen früheren Eindhoven-Klubkollegen Mario Götze. „Er ist einfach sensationell im Räume finden“, sagte er über den Spielmacher und Ex-Weltmeister. Max bestritt bisher drei Länderspiele, eine Rückkehr in die deutsche Auswahl sei natürlich auch ein Ziel: „Die Bundesliga ist da mehr im Fokus.“

Der Eintracht-Neuzugang hatte in den Niederlanden zuletzt mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, ist aber bereit für einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC: „Die erste Trainingseinheit war super. Ich bin fit.“ (dpa)

