Früherer Weltklasse-Ruderer Peter-Michael Kolbe stirbt im Alter von 70 Jahren

Der früherer Weltklasse-Ruderer Peter-Michael Kolbe ist laut Angaben des Deutschen Ruderverbandes gestorben. Der ehemalige Weltmeister starb im Alter von 70 Jahren in einem Pflegeheim in Lübeck, wie der DRV mit Verweis auf einen engen Freund Kolbes, der ihn bis zuletzt betreute, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag bestätigte. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.

Zu seiner aktiven Zeit war Kolbe einer der weltbesten Einer-Ruderer. Insgesamt gewann er fünf Weltmeistertitel. Bei den Olympischen Spielen holte er 1976, 1984 und 1988 jeweils die Silbermedaille. 1975 wurde Kolbe zum „Sportler des Jahres“ gewählt.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er für den Deutschen Ruderverband und war unter anderem Sportdirektor. (dpa)