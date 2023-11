Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Kapitänin Popp führt deutsches Aufgebot gegen Dänemark und Wales an

Interimsbundestrainer Horst Hrubesch muss in den beiden so wichtigen Nations-League-Spiele der deutschen Fußballerinnen auf Zentrumsspielerin Lena Oberdorf verzichten. Oberdorfs Vereinskolleginnen vom VfL Wolfsburg, Kapitänin Alexandra Popp und Torhüterin Merle Frohms, gehören dagegen dem 24-köpfigen Aufgebot an, das der DFB am Dienstag bekannt gab. Die Vize-Europameisterinnen spielen am 1. Dezember (20.30 Uhr/ZDF) in Rostock gegen Dänemark und am 5. Dezember (19.30 Uhr/sportschau.de) in Swansea gegen Wales.

Um weiter eine realistische Chance auf ein Olympia-Ticket zu haben, benötigt die DFB-Elf gegen Tabellenführer Dänemark entweder ein 2:0 oder einen Sieg mit mindestens drei Toren Differenz. Wie Stammtorhüterin Frohms (Gehirnerschütterung) hatte Kapitänin Popp (muskuläre Probleme) der DFB-Elf bei den Siegen Ende Oktober gegen Wales (5:1) und auf Island (2:0) gefehlt.

Auch die Münchnerinnen Sydney Lohmann und Lina Magull kehren nach verletzungsbedingten Pausen wieder ins DFB-Aufgebot zurück, Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg fehlt wegen einer Verletzung am Zeh. Erstmals nominiert wurde Mittelfeldspielerin Elisa Senß (26) von Bayer 04 Leverkusen. (dpa)