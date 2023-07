German Open im Rollstuhltennis Weltklasse bei den Wespen

Die German Open im Rollstuhltennis haben inzwischen Tradition. Das Turnier findet in dieser Woche bereits zum 33. Mal statt und wird seit 2011 in Berlin ausgespielt. Es beginnt am Mittwoch und geht bis Sonntag. „Das Turnier ist in der Kategorie Rollstuhltennis das wichtigste in Deutschland und auch das größte“, sagt Turnierdirektor Martin Melchior. Die German Open werden auf den Plätzen der Zehlendorfer Wespen in der Lloyd-G.-Wells-Straße in Zehlendorf ausgetragen. Das Vereinsgelände des 1911 gegründeten Tennis- und Hockeyklubs umfasst dreizehn Tennisplätze, darunter drei in einer feststehenden Halle.