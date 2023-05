Grischa Prömel bei der TSG Hoffenheim Lobeshymnen auf einen Ex-Unioner

Es gibt so Momente, da spürt einfach jeder Besucher in einem Fußballstadion, dass es ein besonderer ist. Vor dem 3:1 der TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt verlas der Stadionsprecher die Mannschaftsaufstellung der Gastgeber, als er kurz innehielt, um dann die Stimme zu erheben. Seinem „willkommen zurück in der Startelf: unsere Nummer sechs“ folgte von den Fans ein ganz besonders lautes „Grischa Prömel“.