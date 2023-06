Große Emotionen bei Berliner Boxnacht Ferdinand Pilz ist der strahlende Sieger

Es ist viel Wille, Geschick und Kraft gefragt, wenn es im Ring zur Sache geht. Aber ebenso gehören auch Tränen, Schweiß und Emotionen zu einer gelungenen Boxnacht. Im Huxleys in Neukölln war am vergangenen Samstagabend von allem etwas dabei. Denn in der Mixed Fight Night wurde sich in Kämpfen von kleinerer und größerer Klasse in den Disziplinen MMA, K1 und Boxen gemessen.