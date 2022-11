Große Mehrheit des Kaders nicht in Katar geboren Geld schießt keine Tore

Ohne Öl wäre der Fußball in Katar nicht vorstellbar. Dieser Satz hat ausnahmsweise nichts mit den sprudelnden Geldquellen im Emirat zu tun. Als der Ball in der kargen Wüstenlandschaft in den 1940er-Jahren zu rollen begann, diente das schwarze Gold als Spielfeldmarkierung auf den staubigen Sandböden des Landes.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden