Großer Bahnhof für Robin Gosens Union-Neuzugang beim ersten Training gefeiert

Am Mittwochmorgen drängten sich die Fans in das Stadion An der Alten Försterei, der 1. FC Union hatte zum öffentlichen Training vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag 15.30 Uhr) geladen. Nach und nach füllte sich die Haupttribüne mit Zuschauern, bis sie schließlich mit rund 2500 Menschen voll besetzt war. Unter ihnen tummelten sich viele Kinder, der Rest freute sich zumindest wie ein kleines Kind – auf Robin Gosens, dem Harry Kane von Köpenick.

Auf der analogen Ergebnistafel prangerte noch das 4:1-Ergebnis aus dem Testspiel gegen Atalanta Bergamo. Seitdem ist so einiges bei Union passiert. Bereits im Vorfeld war das Training aufgrund des erwartbar großen Besucherandrangs in der Ferienzeit vom Nebenplatz in das Stadion verlegt worden, die Verkündung des Unioner Rekordtransfers am Dienstagabend dürfte ihr Übriges getan haben.

Um 10.30 Uhr betraten die Spieler schließlich den Rasen, das Publikum reagierte noch etwas zurückhaltend. Als wolle man es noch nicht wahrhaben, dass sich unter ihnen nun ein deutscher Nationalspieler und Champions-League-Finalist befindet. „Gosens ist der links“, erklärte ein Junge seinem Freund. Alles noch etwas ungewohnt.

So schnell, wie die Spieler gekommen waren, hatten sie das Stadion auch schon wieder verlassen und sich erst einmal für eine halbe Stunde außerhalb warmgemacht. Bei ihrer Rückkehr eine halbe Stunde später waren dann auch die Fans auf Betriebstemperatur. Noch etwas schüchtern winkte Robin Gosens in Richtung Tribüne, ihm entgegen schwappte pure Ekstase. Fix wurde von den Rängen noch ein Ständchen für Geburtstagskind Josip Juranović (28) gesungen, dann ging es mit dem richtigen Training los.

Eine besondere Vorstellung für Gosens blieb hingegen aus. Der Königstransfer wurde mit Köpenicker Gelassenheit und im Vorbeigehen abgehandelt. Alles ganz normal. Doch was dem Neuzugang von Inter Mailand von Vereinsseite aus verwehrt blieb, machten die Fans entsprechend wett. Gosens gewinnt den Ball – Szenenapplaus. Gosens grätscht – Ovationen. Gosens läuft Runden – Jubelrufe. Als „großartig“ bezeichnete ein Fan den Transfer später. „Er ist eine große Bereicherung für Union, auch wenn er teuer war.“

Ich denke, dass er uns definitiv helfen wird. Union-Profi Alex Král über Neuzugang Robin Gosens

Ähnliche Töne schlug sein Mitspieler Alex Král an. „Ich freue mich darauf, mit ihm zu spielen“, erklärte der zentrale Mittelfeldspieler. „Er ist ein Spieler mit viel Erfahrung, er kam von einem großen Verein. Ich denke, dass er uns definitiv helfen wird.“ Und wer weiß, wer sich in die Riege der Helfenden noch einreihen wird. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert kündigte jüngst weitere Transfers an.

Der 15-malige Nationalspieler Kevin Volland soll dem Vernehmen nach in den Startlöchern stehen, auch Europameister Leonardo Bonucci wird mit einem Engagement bei Union in Verbindung gebracht. „Das ist natürlich nicht so fassbar“, erklärte ein Fan schmunzelnd über solche Namen aus der Gerüchteküche. „Unglaublich. Mal sehen, was am Ende dabei herauskommt.“

„Es ist ein aufregendes Gefühl“, meinte ein weiterer Anhänger. „Union in der Champions League, da verändert sich jetzt ganz viel.“ Ob man sich da nicht auch so langsam wie ein Champions-League-Klub fühlt? „Ja“, schnellte es aus ihm heraus. „Wenn wir dann irgendwann nicht mehr im Olympiastadion spielen, ist es perfekt.“