Handball-Bundesliga Füchse Berlin starten mit zwei Auswärtsspielen

Die Füchse Berlin erwartet ein schwieriges Auftaktprogramm in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Die zuletzt heimstarken Berliner starten gleich mit zwei Auswärtsspielen. Am 28. August müssen die Berliner zum Ostderby beim SC DHfK Leipzig (19.00 Uhr) antreten. Am 1. September geht es dann zum TVB Stuttgart (20.00 Uhr/beide Dyn), gegen den die Berliner im Endspurt der vergangenen Saison eine überraschende Niederlage kassiert hatten.

Das erste Heimspiel erwartet die Berliner am 6. September. Dann empfangen die Füchse in der Max-Schmeling-Halle den Dauerrivalen und letztjährigen Tabellenzweiten SC Magdeburg (20.30 Uhr/Dyn). Die letzten sieben Pflichtspiele gegen den Champions-League-Teilnehmer gingen allesamt verloren. Die Füchse hatten die abgelaufene Saison als Tabellendritter abgeschlossen und somit die Champions-League-Qualifikation verpasst. (dpa)