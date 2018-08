Der Prolog

Der ICE ruckelt übers Land. Ich habe noch die Stimme des Schaffners im Ohr, die eben durch die Lautsprecher zu mir redete. Der Zug, spricht es angenehm sonor, würde wegen Bauarbeiten weder in Braunschweig noch in Hildesheim halten. Ich, der Laie, versuche mir vorzustellen, welch positive Auswirkungen das wohl auf meine Ankunftszeit in Kassel-Wilhelmshöhe haben würde. Was mach ich mit der gewonnenen Zeit, die ich gar nicht haben will? Der Schaffner ist wieder da und legt sich über meine Luxusgedanken: „… werden wir Kassel-Wilhelmshöhe mit einer 15-minütigen Verspätung erreichen.“

Heimat ist da, wo man sich aufhängt

Zurück in der Realität, zurück nach Hessen. Nicht zum turnusmäßigen Familienbesuch bei den Eltern in Marburg, das ritualisierte Umsteigen in Kassel, mit der Regionalbahn via Wabern, Treysa undsoweiter nach Marburg, sondern zurück in sportlich politischer Mission. Zurück in Hessen. Wo ich herkomme. Wie wir sagen.

Heimat ist da, wo man sich aufhängt. Diese Volksweisheit stellt der Schriftsteller Franz Dobler seinem Roman „Bierherz“ voran. Da komm ich her, heißt zunächst mal, das habe ich mir – so wie die Schule –nicht ausgesucht. Aber wie durch diese muss man da durch und das ganze Aufwachsen und Kennenlernen und Mitkriegen hinterlässt seine Spuren.

Vor einem Jahr hatte ich einen glasklaren Traum. Da saß ich in einer Gondel, in der, das war ganz klar, normalerweise Lasten und nicht Menschen transportiert werden. Und jetzt saß ich da also drin, und es war ganz egal, warum ich da jetzt saß, so weit oben in luftiger Höhe, denn es war eine Wonne so zu Sein, so schön segelnd durch die Gegend. Ich klammerte mich links und rechts am den niedrigen Rand dieser Gondel fest und durchflog in gemächlicher Geschwindigkeit ein langgezogenes Tal, mal ging es ein wenig nach links, mal nach rechts, aus Spaß und Übermut lehnte ich mich mit in die sanften Kurven hinein, es war ein Farbfilm, in dem das geschah: satt begrünt die Szenerie, durch strahlendes Himmelblau ging es voran, kurzweilig wellig und bergig war es.

Ich flog da also ohne Ankunftszeit und Schaffnerstimme dahin und war so dumm wie glücklich. Da wurde es plötzlich: Ich atme!, dachte ich. Und atmete. Und atmete, ganz tief, wie ein Yoganer atmete ich, ein und aus und ein und aus. Und dachte, was ist denn das für eine tolle Luft hier! Man sucht sich seine Epiphanien nicht aus.

Die Hessen sind umzingelt von lauter Deutschen

Dann wachte ich auf und dachte mir, wie es nur ganz selten nach Träumen bei mir ist: Wow, das war ja klar eben. Aber was war das? Und dann kam es mir: das war glasklares Hessen, durch das ich da geflogen bin! Hessen ist Mittelgebirge. Das war irgendwo in der Rhön. Oder im Vogelsberg. Oder im Burgwald. Oder… Zurück in Hessen. Die jetzt bekannte Stimmte des Schaffners spricht von 20 Minuten Verspätung, es fällt ein neues Wort: Umleitung. Das wird nichts mit dem Anschluss in Kassel. Ist Documenta? Was soll’s, denke ich, ich habe Matthias Beltz bei mir, der große Chronist und Ethnologe dieses Landstrichs liefert den passenden Sound zum Einstieg.

„Hessen verstehen“, sagt er, „kann nur derjenige und auch nur diejenige, die die ethnische Sondersituation Hessens kennen. Die Hessen sind umzingelt von lauter Deutschen, haben keinen Zugang zum Meer, zu den Alpen und zum Ausland und daher keinen direkten Kontakt zur Freiheit. Wer Hessen besuchen will, muss vorher durchs Fegefeuer der deutschen Autobahn-, Eisenbahn- oder Flughafenkultur.“ Ich atme ganz tief ein. Und aus.