Pal Dardai durchtigerte die rechteckige Zone am Spielfeldrand, die für Trainer vorgesehen ist. Herthas Coach kämpfte und zitterte förmlich mit, auf dass seine Mannschaft die knappe Führung über die Runden bringen würde. Gut zehn Minuten ging das gestern Abend so, im Prinzip die komplette Schlussphase des Heimspiels zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Bereits kurz vor der Halbzeit waren die Berliner in Führung gegangen. Marko Grujic hatte das Tor vor 42 578 Zuschauern erzielt. Und das sollte reichen zu einem am Ende auch etwas glücklichen 1:0 (1:0)-Erfolg.

Egal, für Hertha war es der sechste Saisonsieg, der vierte im Olympiastadion. Damit klettern die Berliner auf Rang sechs der Tabelle und schließen zu den Punktgleichen Frankfurtern auf, die allerdings ein besseres Torverhältnis haben.

Herthas Trainer Pal Dardai vertraute dabei jener Elf, die vor einer Woche in Hannover beim 2:0-Erfolg gestartet war. Es blieb also bei der Doppelspitze aus Kapitän Vedad Ibisevic und Davie Selke. Doch die hatte gestern so einige Startprobleme.

Weder Selke noch Ibisevic kamen im ersten Abschnitt zu einer echten Torchance, viel besser wurde es in der zweiten Hälfte nicht. Hauptsächlich lag es daran, dass Herthas Flügelspieler so gut wie keine verwertbaren Flanken und sonstige verwertbare Vorlagen gab. Andererseits stimmte zwischen den beiden gelernten Mittelstürmern die Raumaufteilung und Staffelung selten.

Für Grujic war es der erste Treffer für Hertha überhaupt

Aber wie gut, dass die Berliner einen wie Marko Grujic in ihren Reihen haben. Der erst 22 Jahre alte Serbe verlieh dem Spiel der Gastgeber nicht nur Struktur und Stabilität, die drei Offensivaktionen im ersten Abschnitt hatte allesamt Grujic. Besonders wertvoll jene, als der groß gewachsene Mittelfeldspieler nach einer Ecke von Marvin Plattenhardt fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff am höchsten sprang und den Ball zur Führung ins Frankfurter Tor köpfte. Es war Grujic‘ erstes Bundesligator.

Das Spiel hatte recht schwungvoll begonnen. Beide Mannschaften entwickelten ordentlich Zug zum Tor, allerdings gerieten auf beiden Seiten jeweils die finalen Pässe zu ungenau, oder aber der Tor-Abschluss. Sebastien Haller und Filip Kostic scheiterten auf Seiten der Gäste mit ihren Chancen. Auf Seiten der Berliner landeten zwei Distanzschüsse von Grujic in den Händen des Frankfurter Nationaltorwarts Kevin Trapp.

In der ersten Halbzeit überzeugte in der Berliner Innenverteidigung vor allem Fabian Lustenberger mit einem klugen Stellungsspiel. Der Schweizer entschärfte einige Gegenstöße der zweistärksten Offensive der Liga aus Haller, Ante Rebic und Luka Jovic.

Letzterer hätte gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielen können, als er frei von Rune Jarstein zum Schuss kam. Doch Herthas Torwart parierte den Ball reflexartig. Im Gegenzug bot sich dann Selke bei einem Konter die Chance zum 2:0, doch Kevin Trapp bekam noch ein Bein dazwischen.

Das Spiel war in dieser Phase recht ausgeglichen, beide Mannschaften suchten den Torerfolg. Vor allem wurden die Frankfurter nun risikobereiter und bissiger, die als drittstärkstes Auswärtsteam der Liga angereist waren.

Nach gut einer Stunde ersetzte Maximilian Mittelstädt den ausgelaugt wirkenden Salomon Kalou, später kam noch Ondrej Duda für Ibisevic. Doch Frankfurt blieb in dieser Phase das agilere Team.

Hertha war ist der eigenen Defensive gut beschäftigt, die Berliner kamen zu selten zu Gegenstößen, die wenigstens für Entlastung hätten sorgen können. Und so mussten die Berliner mächtig kämpfen und auch ein bisschen bangen bis zum Schlusspfiff.