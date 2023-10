„Ich habe das alles für meinen Sohn getan“ Wie ein Koch das erste Tisch-Basketballspiel erfand

Patrick Rexhausen nimmt Platz in seinem großen Wohnzimmer in Berlin-Kladow. Die vielen Basketbälle in den Regalen fallen sofort ins Auge. In der Mitte des Raumes stehen zwei Mini-Basketballfelder, das eine gleicht einem Stadion und ist relativ groß, das andere sieht ein wenig aus wie ein Bierpong-Tisch.