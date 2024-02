Im Januar erfuhr der Verein davon Tennis Borussia muss Mommsenstadion verlassen

Am Freitag findet das letzte Heimspiel von Tennis Borussia Berlin im Mommsenstadion statt. Klingt komisch, stimmt aber zumindest vorübergehend. Wenn TeBe am Freitag um 19 Uhr CFC Hertha 06 empfängt, werden die Lila-Weißen zum vorerst letzten Mal im 93 Jahre alten Stadion an der Waldschulallee auflaufen. Danach soll es umgebaut und renoviert werden und einerseits als Trainingsstätte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 dienen, andererseits aber auch als Drittligastadion.