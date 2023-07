In Erinnerung an ein Gründungsmitglied Der Alfred-Lesser-Pokal bei Tennis Borussia

Ganz Berlin macht Sommerferien, ist auf dem Weg an die See, in ferne Länder oder in einen kühlen Garten. Moment, ganz Berlin? Nein! Im Eichkamp trotzt ein kleines Häufchen lila-weißer Veilchen der Ferienstimmung und läutet mit drei intensiven Tagen und mindestens einer intensiven Nacht den Beginn der neuen Fußballsaison ein.