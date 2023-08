Jena-Trainer Klingbeil vor dem Pokalspiel gegen Hertha „Es ist schon eine Festung, die wir uns hier aufgebaut haben“

Wenn David auf Goliath trifft und die Bundesligisten anstelle von großen Stadien in überschaubare Spielstätten reisen, steht die erste Runde des DFB-Pokals an. Ein Hauch von Wunder liegt jedes Jahr in der Luft, wenn die „Kleinen“ die Gelegenheit haben, die „Großen“ zu ärgern. Des einen Pflichtaufgabe ist des anderen Möglichkeit zur Sensation. Fußball-Romantik pur.