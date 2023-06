Jockey Andrasch Starke „In welcher Disco legst du denn auf?“

Es gibt kaum ein anderes vergleichbares Galopprennen, national wie international, bei dem soviel Hochspannung herrscht wie beim Derby auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn. Schließlich kann ein Vollblüter diesen Klassiker nur einmal im Leben gewinnen als dreijähriges Rennpferd und jeder Besitzer, Züchter, Trainer und Jockey träumt davon, sich nach zweieinhalb Minuten in den Siegerlisten dieser Rennprüfung zu verewigen. Jene 150 Sekunden, die sich nicht nur am Renntag finanziell auszahlen (650.000 Euro Gesamtdotierung, 390.000 Siegdotierung), sondern auch den zukünftigen Wert eines Galoppers, zum Beispiel in der Zucht, beträchtlich erhöhen.