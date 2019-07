Volleys-Manager Kaweh Niroomand hält viel von der Mentalität der US-amerikanischen Sportler. Und so verwundert nicht, dass der Klub am Freitag die Verpflichtung des fünften US-Amerikaners bekannt gab. JT Hatch wechselt von Al-Ahli in Katar an die Spree und unterschreibt für die Saison 2019/2020 beim Deutschen Meister BR Volleys einen Einjahresvertrag. Der 23-jährige US-Amerikaner komplettiert mit Moritz Reichert, Samuel Tuia und Cody Kessel die Außen-Annahme-Position des Hauptstadtklubs.

"Wir haben jemand gesucht, der zu unseren anderen Außenangreifern passt. Also einen Spieler, der vielleicht weniger physisch ist, dafür aber stabil in Annahme und Abwehr – und mit einer guten Technik schnelle Pässe verwerten kann", sagte Volleys-Trainer Cedric Enard. "JT ist genau dieser Spielertyp."

JT Hatch wird beim offiziellen Trainingsstart Ende August noch nicht dabei sein, weil er zu diesem Zeitpunkt für die amerikanische B-Nationalmannschaft aktiv ist. (Tsp)