Kampfsport-Event im Huxleys „Eine Nacht, die niemand vergessen wird“

Packende Kämpfe im Ring und live Music-Acts zwischen den Blöcken — am kommenden Wochenende wird das Huxleys in Neukölln zum Zentrum des Kampfsports. Am Samstag findet hier ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) die Mixed Fight Night statt. Im Ring duellieren sich in acht Kämpfen von Leicht- bis Cruisergewicht talentierte Kämpfer in verschiedenen Kampfsportarten wie dem Profiboxen, K1 und MMA.