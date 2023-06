Tagesspiegel Plus „Keiner hat mit so einer Nachricht gerechnet“ : Völlig unverhofft steht Berolina Mitte vor dem Aufstieg in die Regionalliga

Gemeinsam mit ihrem Team hatte unsere Autorin die Sommerpause in der Fußball-Verbandsliga eingeläutet. Doch nun spielen sie um den Aufstieg – und haben beste Chancen.