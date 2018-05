Wenige Stunden vor dem Endspiel der Champions Leaguee in Kiew hat ein falscher Bombenalarm am Samstag den U-Bahnverkehr unterbrochen. Fünf überwiegend im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt gelegene U-Bahn-Stationen seien nach einem Drohanruf geschlossen worden, teilten die Verkehrsbetriebe mit. Die Bahnhöfe seien durchsucht worden. "Es wurde kein Sprengstoff entdeckt", hieß es in der per Facebook verbreiteten Erklärung. Die U-Bahnhöfe seien inzwischen wieder freigegeben worden.

Mehr zum Thema Finale der Champions League Real Madrid gegen den FC Liverpool ist ein Klassenkampf

Am Abend treffen Real Madrid und der FC Liverpool im Olympiastadion von Kiew aufeinander. (Reuters)