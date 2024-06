Königinnen-Transfer geglückt Eisbärinnen holen Nationalspielerin Feldmeier nach Berlin

Es sieht alles danach aus, als könnte die Kaderplanerin Kathrin Fring diesen Sommer so richtig genießen. Es stehen keine langwierigen Telefonate an, sie muss nicht zig Mails hin- und herschreiben und mehrere Wohnungen organisieren. Kathrin Fring sagt: „Ich war zu dieser Zeit der Saisonvorbereitung selten entspannter.“

Die ehemalige Spielerin des Frauenteams der Eisbären Berlin ist inzwischen als Co-Trainerin auch für die Zusammenstellung des Kaders zuständig. Und bei der Kaderplanung hat sie seit dem Saisonende Anfang März einiges in trockene Tücher gewickelt. Die wichtigste Personalie klärten die Verantwortlichen als Erstes: Coach Phillip Richter, der mit vielen neuen Ideen frischen Wind ins Team und die Eisbärinnen auf Rang drei brachte, bleibt eine weitere Saison Cheftrainer.

In den Reihen der Spielerinnen stehen den bisher feststehenden fünf Abgängen acht Neuzugänge gegenüber – einige davon Rückkehrerinnen. „Wir haben zu unseren jungen Wilden jetzt ein bisschen mehr Erfahrung ins Team geholt“, sagt Fring. „Es sind aber trotzdem Spielerinnen, die Bock drauf haben, sich mit uns weiterzuentwickeln.“

Zwei Kanadierinnen spielen nun für Berlin

Im Tor kann das Coaching-Team weiter auf Lilly-Ann Riesner setzen. Sie wird sich den Hauptanteil der Spiele mit Neuzugang Pia Surke teilen, die aus Bergkamen kommt Die 23-Jährige war jene Torhüterin, die den Eisbärinnen ihre Premiere vor fast 3000 Zuschauenden in der großen Arena in Friedrichshain verdarb, weil sie alle 41 Torschüsse der Berlinerinnen abwehrte. Zusätzlich stehen den Eisbärinnen mit Mia Warluks von der Ostseeküste und der U18-Nationalspielerin Hannah Loist zwei Talente weitere Talente zur Verfügung.

Die Infrastruktur und die Trainingsmöglichkeiten in Berlin sind einfach mega. Nationalspielerin Franziska Feldmeier über die Gründe für ihren Wechsel

In der Verteidigung zählen die Hohenschönhausenerinnen in der nahen Zukunft auf ihren gewachsenen Stamm sowie Rückkehrerin Leonie Böttcher und Kanada-Import Cassandra Call von der University of Moncton aus der kanadischen College-Liga. Vom gdiesem Team kommt auch Isadora Quirion in die deutsche Hauptstadt. Die 26-jährige Stürmerin soll eine der neuen Führungsspielerinnen werden.

Feldmeier soll Führungsrolle einnehmen

Königinnen-Transfer ist bis dato zweifellos die Verpflichtung von Nationalspielerin Franziska Feldmeier, einer ausgezeichneten Offensivkraft. Die 25-Jährige verbrachte die vergangene Spielzeit zu großen Teilen beim schwedischen Spitzenteam Linköping HC, kehrte allerdings kurz vor Ende der Hauptrunde in die Deutsche Frauen-Eishockey Liga (DFEL) zurück. In den Playoffs holte sie mit dem ECDC Memmingen ihren fünften Meistertitel.

Die Eishockey-Nationalspielerin Franziska Feldmeier, hier im Einsatz für das Team aus Memmingen, wechselt zu den Eisbären Berlin. © IMAGO/Nordphoto

„Die Infrastruktur und die Trainingsmöglichkeiten in Berlin sind insgesamt einfach mega“, sagt Feldmeier zu den Gründen für ihren Wechsel. „Generell hat mich die Philosophie überzeugt. Ich finde es auch gut, wenn sich die Nationalspielerinnen mehr auf die Teams aufteilen und die Liga etwas ausgeglichener ist.“

Der aktuelle Kader der Eisbärinnen Tor

Lilli-Ann Riesner, Pia Surke, Hannah Loist, Mia Warluks Abwehr

Korinna Fiedler, Julie Lee, Elisa Pietschmann, Leni Schmidt, Frida Geyer, Cassandra Call, Leonie Böttcher Angriff

Alina Fiedler, Felicitas Bergmann, Anastasia Gruß, Amy Plaumann, Anna-Maria Nickisch (K), Thea Bartell, Siena Müller-Maldonado, Isadora Quirion, Emmi-Lee Hanack, Franzi Feldmeier

Die gebürtige Münchnerin freut sich auf ihre Führungsrolle im Team, die Stadt und auch die Fans. „Ich finde es cool, dass da immer Leute da sind, die die Mädels supporten.“ Neben einer erfolgreichen Spielzeit mit dem Klub hat sie auch das Olympia-Qualifikationsturnier Anfang 2025 fest im Blick.

Wellblechpokal erster Test für das neue Team

Um dafür bereit zu sein, trainieren die Eisbärinnen aktuell hart. „Nach dem Erfolg der letzten Saison freuen sich schon alle auf die kommende Spielzeit und arbeiten sehr konzentriert“, sagt Coach Richter über den Trainingseifer seines Teams. Nach einer sechswöchigen ersten Trainingsphase steht bald eine Pause an. „Das erste Eistraining wird dann am 14. August stattfinden. Zwei Wochen später steigt unser heimischer Wellblechpokal, das erste große Ziel unserer Vorbereitung.“

Co-Trainerin Fring unterstützt das Training, kann sich sonst aber zurücklehnen. Der Kader steht zu einem großen Teil fest. Die eine oder andere Angel schwimmt noch im Teich der Nationalspielerinnen. Mal schauen, ob vielleicht sogar ein weiterer großer Fisch anbeißt.