Als der Richter das Urteil zur beruflichen Zukunft von Daniel Frahn verkündete, war der Stuhl des Fußballspielers leer. Der ehemalige Kapitän des Chemnitzer FC nahm am Mittwoch nur den ersten Teil des Kammertermins persönlich wahr. Im bis auf den letzten Platz gefüllten Sitzungsraum hatte Frahn noch verfolgt, wie der Richter die Hintergründe seiner Klage gegen den Chemnitzer FC erklärte. Der Urteilsverkündung blieb Frahn aber fern. Dabei hätte er im Gerichtssaal jubeln können. Denn das Arbeitsgericht Chemnitz entschied, dass Frahn bereits ab diesem Donnerstag wieder beim Chemnitzer FC trainieren darf. Der Klub will in Berufung gehen und Frahn auch weiterhin vom Trainings- und Spielbetrieb fernhalten.

Das Urteil ist das vorläufige Ergebnis eines monatelangen Konflikts, der im deutschen Profifußball bislang wohl einzigartig sein dürfte. Anfang August hatte der Chemnitzer FC seinem Spieler Daniel Frahn fristlos gekündigt. In einem Statement warfen ihm die Gesellschafter des Drittligisten vor, mit der rechtsradikalen Gruppierung „Kaotic Chemnitz“ zu sympathisieren und damit dem Verein zu schaden. Frahn, 32, hatte gegen den Rauswurf geklagt – und bekam nun Recht. Das Arbeitsgericht erklärte die Kündigung für unwirksam, weil die Gründe nicht ausreichten. „Wir sehen unseren Mandanten als vollständig rehabilitiert“, sagte Christian Schößling, einer von Frahns Anwälten, nach dem Urteil. „Die Entscheidung zeigt, dass Herr Frahn weder rechtsradikal ist, noch dass er mit rechtsradikalen Kreisen sympathisiert.“

Daniel Frahn hielt ein Hooligan-Shirt hoch

Der Verein führte als Grund für die Kündigung Frahns vor allem dessen Kontakt mit Chris Junghänel an, der in Chemnitz als bekennender Rechtsextremer bekannt ist. Junghänel soll Anführer der rechtsextremen Gruppierung „NS-Boys“ gewesen sein, die der Verfassungsschutz beobachtet hat. Mittlerweile hat sich die Gruppe aufgelöst. Nun soll er Teil von „Kaotic Chemnitz“ sein, jener Gruppierung, die im August 2018 zu den sogenannten Trauermärschen in Chemnitz aufgerufen hat.

Als Frahn wegen einer Verletzung nicht spielen konnte, reiste er gemeinsam mit Junghänel in seinem Privatauto zum Auswärtsspiel nach Halle. Anschließend saßen beide nebeneinander im Gästeblock, das Gericht sah das als erwiesen an.

Der Chemnitzer FC wollte dieses Verhalten nicht tolerieren. Frahn habe die nötige Distanz zu rechtsradikalen Gruppen vermissen lassen, vielmehr noch: Er habe sogar mit ihnen sympathisiert, zitierte der Richter aus der Stellungnahme des Klubs. Der Fußballspieler sieht das anders: Er sei nur als Zuschauer da gewesen und hätte nichts über den rechtsextremen Hintergrund von Junghänel gewusst. Junghänel hätte sich dem Fußballer nie so vorgestellt, sagte Frahns Anwalt.

Der Klub nannte in seiner Stellungnahme vor Gericht noch weitere Gründe: Frahn sei nach den Ereignissen vom 9. März 2019 bereits abgemahnt worden. Damals veranstalteten die Chemnitzer Fans vor dem Spiel gegen Altglienicke im Stadion eine Trauerfeier für den verstorbenen Neonazi Thomas Haller. Haller hatte unter anderem die Hooligan-Gruppe „HooNaRa“ („Hooligans Nazis Rassisten“) gegründet. Beim Torjubel hielt Daniel Frahn damals ein Shirt mit der Aufschrift „Support your local hools“ hoch, das häufig in Neonazi-Kreisen getragen wird. Frahn entschuldigte sich später und erklärte, nichts über die Hintergründe zu dem Slogan gewusst zu haben. Außerdem soll Frahn beim Chemnitzer Stadtfest 2018 mit Mitgliedern von „Kaotic Chemnitz“ gesehen worden sein. Der Verein erklärt, dass der damalige Sportdirektor des Vereins Thomas Sobotzik Frahn danach mit der Kündigung gedroht hatte. Frahn bestreitet das. Auch das Gericht sah keine Beweise für ausreichende Warnungen an den Fußballspieler.