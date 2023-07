Legendärer Salto im Wasserspringen Der Auerbach, ein waschechter Berliner

Ob vom Brett, vom Balken oder von der Matte. Man begegnet ihm alle Jahre wieder, wenn Turner und Schwimmer in und aus aller Welt ihre Meister suchen: dem Auerbach. Ein Rückwärtssalto, dessen Besonderheit darin besteht, dass der Springer zwar wie beim Salto vorwärts mit Blick in Sprungrichtung abhebt, sich in der Luft aber nicht nach vorne, sondern nach hinten überschlägt, bevor er ins Wasser taucht oder auf dem Boden aufsetzt.