Mehr Rückhand und weniger Rückenschmerzen Rekordkulisse bei größtem Floorball Event

„Schöner Tag“ von Gentlemen, Sido und Jugglerz dröhnte passend zum sonnigen Sonntagmittag aus den Stereoanlagen vor der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Eis-, Crêpes, und Cocktailbuden schmückten den Platz vor der Halle. Massen an Kindern und Jugendlichen, Familien und Freunden tummelten sich rund um den Haupteingang. Bei dem Floorball Final4, Deutschlands größtem Floorball Event, reisten zum vierten Mal Teams aus dem ganzen Land an, um für den „Floorball Deutschland Pokal“ zu kämpfen. Im Rahmen dessen fand dort auch das größte Nachwuchsturnier Deutschlands statt. 31 Mannschaften haben in den Altersklassen U9, U11, U13 und U15 teilgenommen.

Vor dem Platz vergnügten sich Jung und Alt auf zwei Floorball Outdoorfelder an dem Hockey-ähnlichen Sport. Floorball, auch als „Unihockey“ bekannt, kommt ursprünglich aus Skandinavien. Floorball verbindet Elemente aus dem Hallen- und Eishockey. So ist auch der Bereich hinter dem Tor, wie bei der Wintersportart, bespielbar. Seit einigen Jahren erlebt der Sport auch in Deutschland einen Boom. Immer mehr junge Menschen begeistern sich für immer noch eher unbekannteren Sport.

An diesem Aufschwung hat auch das Floorball Final4 seinen Anteil, immerhin ist es das größte Floorball Event Deutschlands. Mit 2100 Zuschauenden bei den Finalspielen hat es einen neuen Höchstwert erreicht. „Das war heute eine Rekord-Kulisse im deutschen Floorball“, sagt Event-Manager Niklas Wangnet nach der Siegerehrung.

31 Mannschaften waren beim größten Nachwuchsturnier dabei

Für Wangnet steckt in der Sportart noch viel Potenzial, der Erfolg des Turniers hat ihn darin bestätigt. „Wir als Community wollen im nächsten Jahr noch größer werden“, sagte er. Dafür appellierte er auch an die Zuschauer, die das Spektakel im Livestream verfolgt haben: „Wir wollen euch nächstes Jahr dabei haben!“

Dabei mangelte es am Sonntag nicht an Stimmung: Eine Viertelstunde vor Beginn des Frauen-Finales waren beide Fan-Blöcke gut gefüllt. Banner verschiedener Vereine hingen auf den Tribünen. Zuschauende waren aus ganz Deutschland angereist, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Sie kamen etwa aus Chemnitz, Bonn, Hannover oder München.

Außerdem kann der Gegner, wenn man 5:0 führt, immer noch gewinnen. Floorball-Spielerin vom SSF Bonn

Unter tobendem Trommelwirbel und Feuershow liefen die Frauen- und Männermannschaften in den Final-Spielen auf, während der Moderator die Startaufstellung bekannt gab. Nahezu dauerhaft wurden die Mannschaften lautstark angefeuert, es wurde gesprungen und gesungen. Die Fans feierten fast schon Ultra-Like, als Hamburgs Katharina Meyer in der 39. Spielminute zum 3:0 und damit zur frühzeitigen Vorentscheidung traf. Mit einem deutlichen 5:2 Sieg sicherten sich die ETV Lady Piranhhas aus Hamburg den Pokal. Alles war perfekt durchgetaktet oder wie Münchens Kapitänin Selay Aslan sagte „krank organisiert“.

Emotionen pur beim Damen Finale ETV Hamburg vs. FBC München © Felix Vatterodt @cosmo.photos_

Knapp wurde es im Finale der Männer: Die Floor Fighters Chemnitz gewannen in einem spannenden Spiel gegen den ETV Hamburg 9:8 in der letzten Sekunde. Diese Schnelligkeit gefiel auch einer 13-jährigen Spielerin des SSF Bonns. Sie war zum ersten Mal im Rahmen eines reinen Mädchenteams dabei. „Ich würde schon sagen, dass es schneller als Fußball und Basketball ist. Außerdem kann der Gegner, wenn man 5:0 führt, immer noch gewinnen“, sagte sie.

Das U15 Team des SC Potsdam war bereits zum vierten Jahr in Folge beim Talentepokal dabei. Besonders Spaß machte ihnen am Floorball, „dass es im Vergleich zum gewöhnlichen Hallen-Hockey mehr Variation gibt und die Rückhand erlaubt ist.“ „Außerdem kriegt man keine Rückenschmerzen“ ergänzte der Trainer des Mixed-Teams. Aufgrund der längeren Schläger wird der Rücken beim Floorball weniger stark beansprucht. Trotz der kochenden Emotionen bei allen Beteiligten war die Stimmung entspannt. Besonders an Floorball sei neben der geringen Einstiegshürde für Anfänger auch die respektvolle Community, sagte der Event-Manager Wangnet.