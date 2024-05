Meine toxische Beziehung mit dem FC Bayern Wollt ihr denn überhaupt gewinnen?

Es ist wie eine toxische Beziehung. An einem Tag überschüttet der Partner einen mit Liebe und Zuneigung, am nächsten wartet ein Sumpf aus Verzweiflung. Aber die Hoffnung bleibt. Dass aus dem Hin und Her irgendwann eine ausgeglichene Beziehung wird. So hoffe auch ich mittlerweile als langjähriger Fan des FC Bayern München.

Früher war das nicht so. Hatten sie wieder mal eine beachtliche Erfolgsserie, war ich nicht besorgt. Schwächelten sie zuletzt, konnte ich auch ein Unentschieden oder gar eine Niederlage schlucken.

Inzwischen verspüre ich am Spieltag eine Anspannung, die ich so nur von meiner Führerscheinprüfung kenne. Die große Frage: Welche Bayern bekomme ich heute zu Gesicht? Jegliches Vertrauen, das ich einst in die Siegermentalität der Spieler hatte, ist im Laufe des vergangenen Jahres ein Stück weiter verpufft.

Dass Mannschaften über 34 Spieltage in ihren Leistungen schwanken, ist klar. Dass Leverkusen im 48. Pflichtspiel in Serie weiter ohne Niederlage dasteht, ist ein historischer Sonderfall im europäischen Fußball und zugegebenermaßen nicht der Maßstab. Ich wünsche mir einfach mehr mentale Stärke und ein gemeinschaftliches Auftreten.

Am vergangenen Dienstag im Champions League Halbfinalspiel war ich, wie einst Thomas Tuchel, schockverliebt in das Auftreten der Bayern. Jeder Zweikampf wurde mit Biss angegangen, der Wille und die Lust von Kimmich, Kane und Neuer schwappten vom Fernseher über in mein Wohnzimmer. Trotz der verpassten Chance, als Sieger ins Rückspiel einzuziehen, ging ich so zufrieden schlafen, wie man als Bayern-Fan über ein Unentschieden sein kann.

Doch nicht zu viel des Guten. Vier Tage später bekam ich im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart wieder die lustlose Seite meines Freundes zu Gesicht.

Warum unterstütze ich dich noch? Es grenzte schon fast an Arbeitsverweigerung, wie Bayerns Mittelfeld um Goretzka und Guerreiro das Spiel mit fehlender Gier und Antriebskraft betäubte.

Ratlos nach der Niederlage in Stuttgart: Bayern Münchens Harry Kane. © dpa/Tom Weller

Dass Thomas Tuchel, mit dem Champions-League-Rückspiel im Nacken, in seinen Vorbereitungen weniger Zeit an das Duell gegen die Schwaben verschwenden möchte, kann ich verstehen – ab Sommer ist er in München Geschichte. Aber dass die Mannschaft dem Top-Spiel gegen den Tabellendritten kaum Aufmerksamkeit schenken wollte, kann ich nicht verstehen.

Sie müssen nicht immer den schönsten Fußball spielen, aber sie sollten immer als Sieger vom Platz gehen wollen. Johanna Kast, Bayern Fan

Obwohl, oder vielleicht gerade, weil es für die Bayern in der Bundesliga dieses Jahr nichts mehr zu holen gibt, sollten die Spieler sich jetzt besonders ins Zeug legen. Denn nicht nur ganz Deutschland, auch sie selbst sollten hoffentlich mitbekommen haben, dass ihr Arbeitgeber einen XXL-Kaderumbruch im Sommer plant. Und wie empfiehlt man sich besser als durch konstante Leistungen auf Top-Niveau?

Frustrierend ist das für mich als Fan allemal, da sie vor allem in den letzten beiden Champions-League-Spielen bewiesen haben, dass sie kicken können, möglicherweise sogar bis ins Finale. Das ewige Auf und Ab der Bayern liegt wohl vor allem an einem: fehlender Mentalität. Wie kann es sein, dass die fußballerisch klar überlegenen Bayern Abstiegskandidaten wie Bochum, Heidenheim oder Bremen nicht das Wasser reichen konnten?

Die Bayern müssen nicht immer den schönsten Fußball spielen, aber sie sollten immer als Sieger vom Platz gehen wollen. Genug Spieler, die im Hinspiel gegen Real Madrid auf der Bank saßen, waren am Samstag von Beginn an auf dem Platz. Mit der Gelegenheit noch einmal für sich zu werben: für das Rückspiel gegen Madrid und eine Zukunft bei Bayern. Erfolglos.

Also warte ich mit einem Kloß im Hals auf die unberechenbaren Bayern in ihrem Rückspiel an Mittwochabend. Und bange zum x-ten Mal wie vor meiner längst bestandenen Führerscheinprüfung.