Meister in der Berlin-Liga Sparta Lichtenberg hat endlich den Schlüssel gefunden

Das ganz große Sahnehäubchen in Form des Pokalsieges gab es dann doch nicht obendrauf, aber Dragan Kostic hatte es bereits vor dem Finale gesagt. „Wenn es nicht gereicht haben sollte, dann dürfen wir nicht traurig sein“, meinte der Trainer des SV Sparta Lichtenberg ein paar Tage vor dem Spiel gegen den TuS Makkabi.



Der Fußball-Oberligist setzte sich 3:1 nach Verlängerung durch, hatte Sparta aber auch bereits ein Jahr in der höheren Spielklasse voraus. Nun ziehen die Lichtenberger nach und können in der neuen Saison Revanche nehmen. Und es gab wenige, die Sparta den Meistertitel und den erstmaligen Oberliga-Aufstieg nicht von Herzen gönnten.